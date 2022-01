Yahaira Plasencia se muestra feliz tras aparecer en el Times Square: “No podía creerlo”

Las principales representantes femeninas de la música peruana han tenido la oportunidad de hacer su aparición en el mítico Times Square de Nueva York como imagen de la playlist Equal de Spotify. Susana Baca, Daniela Darcourt, Ana María Copello, Eva Ayllón y hace un par de días, Yahaira Plasencia, fueron elegidas por la famosa plataforma para ser parte de esta campaña que busca la igualdad en el mundo de la música.

Por ello, la intérprete de “Y le dije no” se mostró muy feliz tras tener la chance de que su repertorio sea difundido en una de las ciudades más icónicas del mundo. La salsera estuvo este sábado en Estás en todas, en donde se refirió a ello y afirmó que está en uno de los mejores momentos de su carrera tras la próxima apertura de su academia de baile.

Yahaira Plasencia feliz tras lucirse en el Times Square

Pese a que en cualquier momento aparecería en el mencionado edificio de la gran manzana, Yahaira Plasencia reveló que se enteró de su aparición en el Times Square por el llamado de Sergio George, ya que en ese momento se encontraba descansando.

“Me siento agradecida con Dios con la vida, con mi equipo de trabajo, con Sergio, con mi familia, por lo que me está pasando ahorita. Estoy un momento muy bonito en la academia. Esto fue una sorpresa, me levanto y veo esa foto. Agradecida, no podía creerlo”, expresó en el programa de América.

Yahaira Plasencia anuncia el lanzamiento de su taller de baile con Anthony Aranda

Durante el transcurso de esta semana, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta de Instagram para promocionar el lanzamiento de su taller de baile, el cual iniciará desde el próximo 31 de enero y tendrá como condimento especial la presencia de Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, como uno de sus profesores.

Esta academia estará dirigida para niños y jóvenes que busquen aprender los secretos de baile. Asimismo, la cantante peruana otorgará dos becas a los más necesitados para que puedan probar suerte.