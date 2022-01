Valeria Piazza tras las salidas de Luciana y Patricio: “Están prácticamente en una relación”

La conductora Valeria Piazza comentó sobre las salidas de Luciana Fuster y Patricio Parodi, ya que ambos estuvieron juntos en Estados Unidos festejando el cumpleaños de la modelo. Según la exMiss Perú, los chicos reality ya tienen una relación sentimental, pues ambos han publicado fotografías en las redes sociales que evidencian un posible romance.

“Son súper jóvenes, creo que está fluyendo bastante; no sabíamos que están prácticamente en una relación, de la mano. Luciana ha posteado , Ale Fuller también ha posteado y no creo que lo haya hecho sin preguntar. No hay nada más que decir, para mí ya están”, precisó en entrevista para El Popular.

Asimismo, la presentadora de televisión aseguró que el romance entre los influencers se habría dado durante el rodaje de la Academia. “El problema está en haberlo negado cuando realmente pasaba algo porque después, tarde o temprano, todo sale a la luz, pero también puede ser la posibilidad de que de verdad no pasaba nada y se han enamorado en el camino. (...) estaban juntos en la Academia, vemos las escenas de los besos y se veían bastante naturales, yo creo que la química surgió en esas grabaciones, no antes”, mencionó.

Conductora desea animar un show para niños en televisión

En la edición de +Espectáculos del pasado 11 de enero, Valeria Piazza coincidió con Brunella Horna con su deseo de conducir un programa infantil en televisión. La pareja de Richard Acuña aseguró que no tiene experiencia en ese tipo de producciones, pero le emociona la idea de ser parte del formato. Mientras tanto, la modelo dijo estar dispuesta a asumir el reto: “Yo no sé por qué no he tenido ningún programa así (infantil). Me presto para conducir”.

Valeria Piazza descarta que su boda sea televisada

La presentadora de espectáculos se encuentra ultimando detalles para su boda con Pierre Cateriano, quien hace unos días superó la COVID-19; además, descartó la presencia de cámaras de televisión en el día de su matrimonio, pues prefiere solo la compañía de sus parientes y amistades: “Quiero que sea con la familia, amigos, algo privado, pero respeto la decisión de los que sí quieren así (en TV). Mi novio no es de tele”.