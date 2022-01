Ricardo Mendoza, de Hablando huevadas, descarta show en provincias: No se dejen estafar

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera debido a la acogida de su programa que se transmite en YouTube: Hablando huevadas. Este divertido show ha calado en una cantidad importante de adeptos que lo han llevado al éxito total en sus funciones digitales o también las presenciales que se realizan con un lleno total en el Teatro Canout.

Incluso, ambos personajes indicaron hace unas semanas atrás que todas las entradas para sus presentaciones del mes de enero se encontraban totalmente vendidas. Sin embargo, en los últimos días, comenzaron a aparecer en las redes sociales diversos afiches publicitando funciones en algunas ciudades del interior del país, las mismas que fueron confirmadas como falsas por el propio Mendoza.

Ricardo Mendoza descarta shows en provincias

La mencionada promoción fue publicada por un perfil de Facebook con el nombre de Rebeca Campos. En ella, se confirmaba que Hablando huevadas se presentaría en la ciudad de Pucallpa y que el precio de la entrada sería de 200 soles.

Ricardo Mendoza descartó show de Hablando Huevadas en provincia. Foto: Instagram

Por ello, Ricardo Mendoza publicó dos mensajes en su cuenta de Instagram negando de manera rotunda una presentación junto a Jorge Luna en dicha ciudad y pidió a sus seguidores que no se dejen estafar.

“Esto es falso. No se dejen engañar. No está programado ni Huánuco ni Pucallpa ni Chimbote. No se dejen estafar”, recalcó en dos historias de su red social.

¿Cuáles son las fechas de las presentaciones de Hablando huevadas?

Por ahora, Hablando huevadas tiene cinco presentaciones confirmadas para los primeros meses de este 2022. Las funciones serán en estas fechas: 21 de enero, 26 de enero, 29 de enero, 2 de febrero y 5 de febrero.