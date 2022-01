Un nuevo talento a la vista. Desde muy pequeña, Alondra Huarac vio en primera fila cómo funcionaba el mundo del espectáculo al haber nacido en el seno de una familia de artistas, donde su padre es el conocido productor musical Nilver Huarac, también descubridor de artistas nacionales, mientras que su madre es la cantante huanuqueña Lizet Soto, mejor conocida como ‘La princesa de la cumbia’.

A sus 16 años, Alondra, con el apoyo incondicional de su familia y, en especial el de su madre, ha comenzado a impulsar su carrera y ganar distintos premios, luego de participar en concursos de baile internacionales y debutar en el rubro del modelaje. En una entrevista para La República, la joven bailarina cuenta detalles de su paso por estos eventos y la primicia de haber ingresado al certamen de belleza más importante del país: Miss Perú La Pre.

El baile la ayudó a crecer como persona

¿Quién te impulsó a incursionar en el mundo artístico?

La que me impulsó fue mi mamá, en realidad. El ver que ella estuvo en la televisión, que mi papá es productor de televisión. La música me ha llamado mucho la atención y lo que más me gusta es poder bailarla y cantarla; de chiquita cantaba mucho y le decía a mi mamá que quería ser cantante, pero he dejado el canto por mucho tiempo y me he dedicado al baile.

El baile me ha hecho amar la música y querer transmitir porque es una arte. Tú puedes transmitir a través de la música y también puede cambiar personas. A mí me ha cambiado mucho el mundo artístico, me ha mejorado como persona, y quisiera enseñarle a las personas eso.

Alondra Huarac alzó la copa del All dance America, categoría adolescente de 15 a 18 años. Foto: Alondra Huarac/Instagram

El 2021 fue tu año… ganaste varios certámenes. Campeona nacional e intercontinental de música urbana, cuéntame sobre esa experiencia.

Siento que fue el mejor año de mi vida porque fue la primera vez que salí en televisión después de mucho tiempo. Fue un inicio grande en mi carrera artística y lo segundo de Panamá, que fue un concurso intercontinental de baile por lo que gané primer puesto como solista y también como grupal. Fue una experiencia bonita.

Ahora también debutaste como profesora de baile en una academia a tus 16 años.

Justo estoy dando clases en la escuela Élite y mañana sábado voy a iniciar con mi segunda clase que es street jazz, y otro curso que he puesto yo que se llama Alondra style, que más que todo son performances, historias que quiero contar y quiero que las demás personas también transmitan sus sentimientos a través del baile, me gusta poder enseñarle a las personas este arte, lo que yo hago.

¿Desde cuándo empezaste a bailar?

Desde los 13 años, primero tomando clases con Davis Montejo, fue mi primer profesor. Cuando estaba en mi primera clase durante el estiramiento, salí llorando porque no me sentía segura conmigo misma, las demás personas que estaban ahí se veían bien vestidas, maquilladas, bailaban bien y me quedé bajoneada en ese tiempo. Llamé a mi mamá y le dije que no quería estar acá, pero como dije, el miedo es una debilidad que si tú sabes usarlo, puedes convertirlo en una fortaleza. Por lo que yo seguí yendo a mis clases, y aunque algo no te salga a la primera no significa que no te va a salir nunca. Así es como poco a poco he perdido el miedo.

Era muy insegura de mi misma, no socializaba con los demás, era muy tímida, mi personalidad estaba muy guardada en ese tiempo, tampoco tenía una buena comunicación con mi mamá; el baile ha sacado muchas cosas buenas en mí, ya llevo tres años y medio bailando y se ha convertido en mi pasión.

Alondra Huarac logró ganar su primer certamen de belleza

El año pasado competiste en tu primer certamen de belleza y ganaste el Miss Teen Huánuco 2021. ¿Fue un plan inesperado? Al comentar que solo pudiste prepararte una semana.

Fue el primero. Mi mamá me ayudó mucho a lanzarme porque tenía mucho miedo. Me acuerdo que un día antes, me preguntó si quería o no participar. Era una decisión de ese momento, y ella me decía ‘no te dejes llevar por el miedo, arriésgate a las cosas, si no te arriesgas no sabrás si pudiste triunfar o puedes perder, pero también aprendes porque ganas experiencia’.

Alondra Huarac debutó como modelo en las pasarelas del Fashion Perú 360, en un evento benéfico. Foto: Alondra Huarac/Instagram

Hubo mucha adrenalina porque yo era la más chiquita, y las otras candidatas ya tenían más experiencia y me contaban que ya habían sido Misses y esta era mi primera vez , por lo cual no iba a darme por vencida. Igual, muy feliz por competir contra ellas. Estaba supernerviosa, pero mi mamá me ayudó bastante para quitarme ese miedo, me dijo ‘no tienes que tener miedo, enfócate, no te compares con las demás’, que sea yo misma; entonces abrí los ojos y fui yo misma. Me gustan las pasarelas. No había tomado clases de pasarela solo en baile heels (tipo de baile donde se danza usando tacones).

Su paso por la televisión

También, en abril del 2021 incursionaste en la conducción junto a tu madre Lizet Soto en el programa Tropicomic con los panelistas Paul Cáceres, Julián Peña y a cargo del productor Julián Chauca.

Sí, muy feliz de haber participado ahí. Ahora último con lo del certamen (Miss Perú La Pre) no pude conectarme y seguir con el programa, aun así me ayudó mucho y agradezco la oportunidad que me han dado para que pueda tener mi bloque, una parte donde yo puedo hablar y pueda dar a conocer noticia, y así perder el miedo al hablar porque suelo trabarme o redondeo, pero poco a poco es un proceso.

La madre de Alondra Huarac, Lizet Soto, ha sido su principal apoyo para desenvolverse en el mundo artístico. Foto: Lizet Soto/ Instagram

Empezaste con el pie derecho tu debut televisivo al bailar el nuevo tema de tu mamá en En boca de todos. ¿Cómo te sentiste frente a las cámaras?

Mi mamá estaba un poco preocupada por mí de que quizás me quede estática, en shock, pero en realidad fue mi mamá la que se quedó en shock en ese momento por mi desenvolvimiento. Una vez ahí, ni yo sabía que podía hacer eso, la adrenalina de tener las cámaras al frente me ayuda bastante a que pueda dar todo de mí.

Yo veo a mi mamá desde muy chiquita cómo habla, cómo es su actitud, cómo se expresa, cómo agarra el micrófono. También me acuerdo que mi papá me subía al escenario en sus eventos en mi infancia.

¿Te gustaría formar parte de algún programa de la TV para darte a conocer?

Sí me gustaría. Ahora me han estado invitando en varias ocasiones a En boca de todos y siento que los conductores que están ahí como Maju Mantilla y Tula Rodríguez son personas tan lindas que me hacen sentir como estuviera en mi propia casa. Me gustaría ir más veces y a la vez conocer más canales, también lo que tiene que ver con El gran show, son sueños que me gustarían cumplir.

Alondra Huarac aseguró que se siente como en casa cuando es invitada al programa En boca de todos. Foto: Alondra Huarac/Instagram

Alondra Huarac formará parte del Miss Perú La Pre

Ahora lograste concretar una gran noticia. Formas parte del Miss Perú La Pre. ¿Cómo te animaste a incursionar en el certamen?

El casting fue virtual y mi mamá me ayudó mucho porque tengo que ser un poco más tranquila al hablar, ya que me gusta ponerle humor a las cosas. Me gusta hacer reír a la gente, pero a veces tienes que controlarte un poco en el tema de certámenes porque quizás al contestar una pregunta no puedo estar riéndome, sino pensar las palabras, lo qué vas a decir, cómo lo vas a expresar y qué es lo que quieres transmitir a las personas.

Me animó el haberme presentado en el Miss Huánuco, me gustó el ambiente, la adrenalina, esos nervios, esos miedos lo convierto en una fortaleza. El miedo puede ser una debilidad, pero sí sabemos cómo utilizar el miedo para algo mejor, se va a convertir en tu fortaleza y eso es lo que me gusta: las pasarelas y transmitir a la gente un mensaje que yo quiero dar.

¿Quién te entrevistó?

Mónica Chacón estaba en el Zoom, nos informaba sobre el certamen. Cada una tenía que presentarse y decir qué le gustaba, qué proyectos queríamos hacer si ganábamos el certamen y yo dije que me gustaría crear una organización para los adolescentes que sufran cualquier problema, maltrato o acoso; y me sentiría agradecida de ayudar a las demás personas.

El casting fue a fines de año del 2021 volviendo de mi concurso en Panamá, ahí estuve preparándome un poco. Aún no he tenido un encuentro con Jessica Newton, aún mis papás no han firmado el contrato, pero eso ya se está viendo. Estoy tomando algunas clases de preparación, pero sí he tenido la oportunidad de verme con Mónica Chacón. La próxima semana ya se está firmando.

Los hijos de famosos incursionan en TikTok

Varios hijos de famosos también lograron ingresar como Kyara Villanela y Gaela Barraza. ¿Cómo te sientes al respecto?

Me siento feliz y emocionada por concursar contra estas maravillosas chicas y con todas en general. La verdad estamos separadas en grupos, todavía no las he visto, no las he conocido, pero lo tengo en cuenta y espero que nos podamos conocer.

Veo que también eres fan de TikTok y ya tienes miles de seguidores. Otros hijos de artistas nacionales como Katya Mauri (hija de Rossy War) y Cinthia Gutiérrez (hija de Tongo), también están en la onda. ¿Te gustaría colaborar con ellas?

Sí, claro. Yo la verdad encantada de colaborar con estas increíbles personas. No he estado subiendo muchos TikToks últimamente, pero en Instagram sí estoy bien atenta a subir videos y fotos; pueden chequear mis clases de baile. En TikTok, vamos creciendo.