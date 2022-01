Néstor Villanueva niega haberle sido infiel a Flor Polo: “No, en ningún momento fue así”

Néstor Villanueva contó su verdad en el set de En boca de todos el último viernes 21 de enero, donde opinó sobre las respuestas de Flor Polo en el mismo programa luego de haber publicado un comunicado donde confirma su separación del cantante. Sin embargo, los rumores de una supuesta infidelidad se avivaron cuando Magaly Medina difundió un ampay del cumbiambero, junto con varios amigos, mientras bebían en la vía pública de Chancay.

Tras varios días desde que la empresaria anunció la fuerte crisis por la que está atravesando su matrimonio con el intérprete de “No me alejes de ella”, ahora asegura que ya no hablará más de su vida privada porque se encuentra muy enfocada en su trabajo y en sus hijos. A pesar de que está segura en su decisión, la animadora contó que los descuidos de Villanueva fueron enfriando la relación, pero que el amor que siente por él no se va de la noche a la mañana.

Por otro lado, el cantante aseguró que no piensa quedarse con los brazos cruzados y quiere reconquistar a la hija de Susy Díaz, porque cuando hay amor, todo se puede, aunque especificó que lo tratará dentro de cuatro paredes. Además, Ricardo Rondón le preguntó si en algún momento le fue infiel a Flor Polo, ya que en el ampay difundido por Magaly Medina se le ve en compañía de amigos y una fémina, a lo que él respondió. “No, en ningún momento fue así” .

Cantante asegura que conversará con la hija de Susy Díaz

La historia de amor entre una de las parejas más estables de la farándula peruana llegó a su fin, luego de que Flor Polo asegurara que no dará marcha atrás con su decisión. Tras ello, Néstor Villanueva contó que prefiere tocar ese tema en privado, junto con su aún esposa. “Conversaré entre cuatro paredes, quiero enfocarme en mi trabajo por ahora. Esperemos llegar a un buen acuerdo por la tranquilidad de nuestros hijos”, expresó a D’Mañana.

Néstor Villanueva sorprendido con el comunicado de Flor Polo

Durante su presencia en En boca de todos el viernes 21 de enero, Néstor Villanueva expresó estar sorprendido con el comunicado de Flor Polo, donde confirmaba su separación. “Primero que nada, yo ese comunicado siento que no es de ella. Uno porque no es su letra. En realidad, me sorprende que saque un comunicado sin haber conversado conmigo”, manifestó ante el asombro de los conductores del programa.