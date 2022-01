Conoce a las famosas que donaron su cabello para la limpieza de petróleo en Ventanilla

Se ha demostrado científicamente que grandes cantidades de cabello pueden llegar a absorber el petróleo del mar. Ante ello, tanto ciudadanos como famosos se han sumado a la iniciativa para ayudar a limpiar el océano tras el derrame de petróleo en Ventanilla. Natalie Vértiz, Ivana Yturbe y Jazmín Pinedo son algunos de los personajes públicos que han contribuido a la noble causa.

Natalie Vértiz

“¡Es momento de tomar acción!”, indicó Natalie Vértiz en un inicio de su reciente post en Instagram. La modelo decidió no quedarse con los brazos cruzados y actuar contra la gran contaminación por el derrame de combustible.

“Los que me siguen saben que tengo el pelo largo hace años y que me lo cuido religiosamente, pero, después de lo ocurrido con nuestras playas, decidí no quedarme con los brazos cruzados y apoyar. He quedado realmente con el corazón contento viendo cuantas personas se han acercado a @vstudiooficial a donar su cabello sin pensarlo! Creo firmemente que la unión hace la fuerza y enseñamos mucho más con el ejemplo, que con la palabra”, comentó.

Famosas de la televisión peruana están contribuyendo con la limpieza del mar debido al reciente desastre ecológico ocurrido en el norte de Lima. Foto: Composición / Instagram

Ivana Yturbe

Una de las primeras en apoyar la causa fue Ivana Yturbe, quien no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales e invitar a sus seguidores que también lo hagan. “Amo mi pelo, pero más amo a mi país y, si de alguna manera puedo influenciar a las personas que me siguen a donar su cabello y sumemos así fuerza para ayudar, lo hago”, indicó.

Ivana Yturbe llevó su cabello a un centro de acopio para que sea utilizado en la limpieza del mar. Foto: captura Ivana Yturbe /Instagram

“En estos días he estado informándome y viendo la forma de aportar mi granito de arena para ayudar en este lamentable desastre que está afectando terriblemente a nuestro país. Una de la formas de ayudar es donando tu cabello para que sea empleado en la limpia de petróleo. Por ello, decidí cortarme el cabello, sin pensarlo, y llevarlo a un punto de acopio responsable” (…) No quiero terminar este post sin decirles que por favor cuidemos a nuestro país y planeta, evitemos contaminar y, sobretodo, informémonos sobre cómo incorporar prácticas eco amigables en nuestro día a día”, acotó la modelo.

Jazmín Pinedo

Otra de las famosas que se sumó a la noble causa fue Jazmín Pinedo, la conductora de América TV. A través de sus historias en Instagram, la exchica reality mostró cómo juntó todas sus extensiones de cabello natural para ayudar en la limpieza del mar.

“ Quería aprovechar para contarles que ya terminé de recolectar todas las extensiones (de cabello) que tenía aquí en casa de algunos comerciales que hice, de fotos, de cuando tenía el pelo más corto y las usaba. Las estaba guardando para hacer otra cosa, pero definitivamente ahora van a cumplir una función mucho más importante”, contó en redes.