Mon Laferte se encuentra embarazada por primera vez. La cantante chilena sorprendió a sus millones de seguidores con una noticia sobre esta linda etapa que vive. A través de Instagram, publicó una tierna foto de una ropita tejida a mano, con la que anunció que ya cumplió ocho meses de embarazo.

Sin embargo, eso no fue todo. La intérprete de “Mi buen amor” y “Tu falta de querer” reveló el sexo de su bebé y qué nombre le ha puesto junto a su pareja.

¿Cuál es el nombre del bebé de Mon Laferte?

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, expresó la artista quien radica en México y que, hace unos días, lanzó oficialmente su canción “Se me va a quemar el corazón”.

Mon Laferte revela el nombre y el sexo de su bebé con tierna foto. Foto: captura Instagram

Fue a mediados de agosto cuando la cantante confirmó que se convertiría en madre. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, dijo la solista.

¿Quién es el novio y padre del hijo de Mon Laferte ?

El novio de Mon Laferte se llama Joel Orta. Él es el papá del pequeño que espera la cantante chilena. Pese a que muchos consideran que se mantiene alejado de los medios de espectáculos, también está relacionado al mundo de la música. Es conocido por ser el guitarrista y vocalista de la agrupación Celofán.

Ambos eran amigos antes de empezar su romance. El 14 de febrero de 2021, la pareja oficializó públicamente su relación en redes sociales.