Milett Figueroa tras anunciar su debut en Netflix: “No me considero más o menos que nadie”

Milett Figueroa está muy contenta con su internacionalización como actriz, ya que protagonizará su primera película titulada Vampiras y se podrá ver a través de la plataforma de Netflix. Tras anunciar su debut, la ex chica reality reveló que es consciente de que la fama la puede hacer perder el sentido, por lo que ha decidido disfrutar el proceso de esta nueva etapa.

La también modelo precisó en entrevista con Amor y fuego estar muy agradecida por demostrar su talento y está segura de no haberse mareado con la fama. “Para mí trabajar internacionalmente es una oportunidad para poder demostrar mi talento”, expresa en un momento. “Las protagonistas somos las tres hermanas (...) No me considero más o menos que nadie, así como también la vida te sube, también te baja en segundos” , agregó.

Las declaraciones de Figueroa sorprendieron a Rodrigo González, quien elogió a la exintegrante de Esto es guerra e, incluso, la considero como una de las modelos de Perú quien junto a Flavia Laos han logrado salir del país y tener la oportunidad de demostrar su talento en el extranjero.

Modelo le da su bendición a Rodrigo Cuba y Ale Venturo

En la misma entrevista, Milett Figueroa se refirió al romance entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo e indicó que le gusta verlos como pareja. “Me encanta esa pareja, Ale con el ‘Gato’. Me parecen súper lindos. Tienen una vibra bien bonita”, indicó. “Yo hablo de lo que percibo, percibo una buena energía y me gusta. Les deseo mi ‘bendi’, les mando mi ‘bendi’”, finalizó entre risas.

Milett Figueroa declaró sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Foto: composición/Instagram

Milett Figueroa reveló su experiencia en El artista del año

Hace unas semanas, la modelo aprovechó su entrevista con el programa de Rodrigo González para contar su desacuerdo con las reglas de GV Producciones, ya que Milett Figueroa recordó que no la dejaban cantar las canciones que ella deseaba. “A veces no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco, porque yo quería cantar cosas que me salían del corazón”.