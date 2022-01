Merly Morello, Lily en DVAB, celebró a lo grande su mayoría de edad: “Y llegaron los 18″

Merly Morello, quien interpretó a la tierna Lily en De vuelta al barrio, cumplió 18 años este sábado 22 de enero y decidió festejarlo con una reunión en la que estuvieron presentes sus familiares y amigos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven actriz difundió algunas fotos y videos de la celebración que realizó al haber cumplido la mayoría de edad.

Merly Morello celebra sus 18 años de vida. Foto: Merly Morello/ Instagram

“Y llegaron los 18” , escribió la artista, junto a un clip en el que sus seres queridos le cantan el clásico “Happy birthday” y le dan tiernos abrazos para felicitarla por su cumpleaños.

Famosos como Andrés Vílchez, Jorge Talavera, Genaro Rivas (diseñador) y Nano Morris (imitador de Fher de Maná) también aprovecharon para saludar a Merly Morello por sus 18 años de vida con emotivos mensajes en Instagram.

Merly Morello se despide de De vuelta al barrio

Tras culminar de interpretar al personaje de Lily, Merly Morello se despidió de De vuelta al barrio con un conmovedor mensaje en redes sociales. En su publicación, la joven se mostró agradecida por todo el cariño que recibió durante su participación en la serie.

“Entre llantos y risas, me despido del proyecto que me ha acompañado estos últimos años (desde el 2017) Gracias por todo el apoyo que me han brindado estos años, realmente no tengo palabras para expresar todo lo que siento en estos momentos”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lucía en el famoso barrio de San José.

Merly Morello apenada por el fin de De vuelta al barrio. Foto: Merly Morello/ Instagram

Merly Morello se puso nerviosa al ser vacunada

A inicios de noviembre del 2021, Merly Morello recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y no pudo evitar ponerse nerviosa, ya que, según dijo, le teme a las agujas.

“Le tengo pánico a las vacunas, estuve llorando desde que llegué. Son años viviendo con esa condición, no sientan pena”, comentó durante un enlace en vivo con América hoy.