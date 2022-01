¿Qué fue de la vida de Kukuli Morante tras haber encarnado a ‘Gladys’ en Al fondo hay sitio?

El personaje de ‘La Gladys’, interpretado por la actriz Kukulí Morante, enterneció al público peruano por su inocencia y ternura durante los capítulos de la famosa serie peruana Al fondo hay sitio (AFHS). Como se recuerda, en la ficción, la joven, que viajó desde Iquitos a Lima en busca de un mejor futuro, llegó al vecindario Las Lomas, donde conoció al amor de su vida, el empresario Miguel Ignacio De las Casas, encarnado por el actor Sergio Galliani, con quien empezó una polémica relación que dio como fruto de su amor al pequeño Otto.

Actualmente, AFHS ha oficializado que este 2022 regresa con una nueva temporada después de haber emitido su último capítulo hace cinco años. Ante esto, muchos de sus seguidores se preguntan si los actores del elenco original también regresarán, entre ellos la caracterización de Kukulí Morante. Por ello, te contamos qué ha sido de la vida de la querida actriz.

Un oscuro momento cuando iniciaba en el mundo artístico

Kukuli Milagros Morante Silva es una actriz nacida en los años 80 que tuvo una mala experiencia en sus inicios dentro del mundo de la actuación, pues fue acosada por un aspirante a director. Este episodio lo contó en una entrevista con el director de cine Gino Tassara, en febrero del 2021.

“Lo que me pasó fue como hace 20 años, fue antes de entrar a televisión, era con un sujeto aspirante a director de teatro. Me mandaba mensajes y la verdad yo estaba muy asustada, era muy tímida en ese entonces, y no le conté a mi papá”, empezó a relatar la actriz peruana.

Reveló que incluso en una ocasión el sujeto se apareció en su centro de estudios. “Una vez, llegó al instituto donde estudiaba y empezó a jalonearme, nadie quiso ayudarme, solo un amigo que fue como mi ángel que lo enfrentó y le dijo que no se metiera conmigo. Desde ahí, santo remedio, él se fue del país”, prosiguió.

Más adelante, la actriz se enteró de que este no fue un caso aislado, ya que su acosador también había intimidado a otras actrices. “Me enteré (de) que fuimos como 20 mujeres actrices a las que acosaba, conocidas y no muy conocidas. Hemos sido muchas del medio, prefiero no decir su nombre, pues su familia dijo que estuvo en tratamiento”, señaló Kukulí a Gino Tassara.

Su ingreso a Al fondo hay sitio

La serie Al fondo hay sitio, estrenada en 2009 y dirigida por Efraín Aguilar, se convirtió rápidamente en la favorita de los peruanos. ‘La Tere’, ‘Pepe’, ‘Tito’, ‘Doña Nelly’ y ‘Don Gilberto’ formaban parte del elenco principal; sin embargo, otro personaje también se robó el corazón de los peruanos.

La producción de Efraín Aguilar presentará su novena temporada este 2022: Foto: América TV

Se trató de ‘La Gladys’, una joven selvática que llegó al exclusivo vecindario de Las Lomas y se enamoró perdidamente de Miguel Ignacio, un hombre casado. Pero fue recién al final de la octava temporada que el personaje de Kukuli abandona al empresario después de que destruyera la casa de los Gonzáles, hogar que la recibió como si fuera de la familia, tras comprar el inmueble en una subasta por una deuda que mantenía la familia con el banco.

¿A qué se dedica Kukulí Morante actualmente?

La actriz también es madre, locutora, animadora y profesora de teatro, por lo que se mantiene vigente en el mundo artístico y mantiene sus redes sociales activas, en especial Instagram, donde tiene más de 200.000 seguidores. Asimismo, fue parte del programa televisivo llamado Reactívate chalaco.

Recientemente, recibió el premio a mejor actriz secundaria por su trabajo en Aislados, una serie peruana emitida en Movistar Play que narra en 12 historias cómo se afrontó la estricta cuarentena impuesta en el Gobierno de Vizcarra. La condecoración se dio en el festival hispano de cine Entre Largos y Cortos Oriente 2021.