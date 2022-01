Jossmery Toledo evalúa postular como alcaldesa de SJL: “Me gustaría estar en el poder”

¡Se prepara! La expolicía, Jossmery Toledo, asistió al programa de Mujer al mando, donde fue interrogada por las conductoras sobre si postulará a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, distrito donde reside.

La modelo indicó que ha recibido variedad de propuestas de partidos políticos para lanzarse como regidora de la zona y hasta como alcaldesa. No obstante, no confirmó haber aceptado algunas y señaló que sigue evaluando las opciones presentadas.

“Sí, he tenido propuestas para regidora también. Todavía estoy pensando, así que tengo que analizar varias cosas porque no me quiero manchar”, manifestó.

Por otro lado, no rechazó la idea de participar en política en el futuro. De hecho, asegura que le gustaría estar en el poder, pero que para ello necesitará de preparación previa.

Desea participar en política

Jossmery Toledo ha confirmado más de una vez que sÍ le gustaría incursionar en el ámbito político, más si se trata de buscar mejoras y apoyar a la gente de su distrito. “Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, declaró la joven.

Jossmery Toledo expresó sus ideas a través de redes sociales. Foto: Jossmery Toledo/ Instagram

¿Jossmery anuncia postulación?

La exsuboficial utilizó sus redes sociales para comunicar que recibió propuestas de tres partidos políticos para postular como regidora de San Juan de Lurigancho. Jossmery señaló que le gustaría apoyar a su distrito y por esa razón consideraría lanzar su candidatura en las próximas elecciones municipales.