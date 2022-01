John Stamos en el funeral de Bob Saget: “Él era mi salvavidas”

Una semana después del funeral del comediante y actor Bob Saget, su amigo de toda la vida John Stamos compartió el tributo que le dedicó a su compañero en la serie Full house en el medio Los Ángeles Times. En su despedida, el actor habla de las cualidades personales que caracterizaban a su amigo, así como del dolor que le ha producido su muerte.

“Mi Bob. No estoy listo para aceptar que te has ido. No quiero decir adiós todavía”, inició el actor. “Lo imagino allí, en la carretera, haciendo lo que ama con todo su corazón y humor. Se para sobre el escenario y la rompe. Otro show de dos horas para un grupo de las personas más afortunadas del planeta. Ríen tanto que se les salen las lágrimas (...) Todo el mundo siempre quiere un poco más de Bob ”, relató Stamos.

John Stamos y Bob Saget. Foto: Instagram John Stamos

“Cuando vi su última publicación en Instagram, pensé que se le veía demasiado vivo como para morir unas horas después. Pero supongo que eso está bien. Todos deberíamos querer ‘morir con vida’, no llenos de remordimientos y arrepentimientos, olvidados. Nos gustaría estar sobrecogidos por el privilegio de poder hacer aquello en lo que somos buenos. Bob se sentía joven, energético, agradecido, apreciado”, continuó.

En el relato, Stamos señala que conoció a Saget en sus veintes y se volvió en su sustento emocional. “Cuando perdí a mis padres, Bob estuvo ahí para mí como ningún otro. Contaba chistes verdes y hablaba de sí mismo mientras organizaba el funeral de mi padre. Estuvo allí durante los divorcios, las muertes, la desesperación y los días oscuros. Estuvo allí a través del amor, el matrimonio, un hijo y tiempos brillantes. Él era mi salvavidas ”.

Al hacerse pública la muerte del actor de Tres por tres, el artista que interpretó al tío Jesse contó que recibió varios correos, llamadas, mensajes de texto e incluso flores lamentado la perdida de su mejor amigo como si él fuera la esposa. “ Ahora que lo pienso, cuando estábamos juntos, éramos como una pareja de ancianos casados: todo el tiempo discutiendo y sin sexo ”, reflexiona.

Asimismo, recuerda que, al momento de conocer la terrible noticia, él estaba destrozado. “Mi esposa solidaria me recogió, me metió en el auto y condujo hasta la casa de Bob y Kelly. Eso es lo que habría hecho Bob si fuera al revés. Me deslicé en su patio trasero por mí mismo. Su último cigarro estaba en un cenicero junto al jacuzzi. Estaba ventoso y templado. Miré hacia el cielo y dije: ‘Baby, por favor dame una señal desde allí. (Lo llamé ‘baby’ porque así puse su nombre en mi teléfono hace años). Dime que estás bien. Dime que no me sienta mal’. Esperé unos minutos. Nada. pregunto de nuevo. Silencio”.

PUEDES VER: Jimmy Kimmel llora al homenajear a Bob Saget en su programa