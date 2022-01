Evaluna Montaner sufrió una caída y muestra cómo Camilo Echeverry le cura la herida

Evaluna Montaner está pasando una de las etapas más lindas en su vida, luego de que anunciara que está esperando su primer hijo junto con su esposo, Camilo Echeverry. No obstante, no todo parece ser color de rosa, ya que este viernes 21 de enero publicó un video en su cuenta oficial de Instagram de una lesión que sufrió.

En las imágenes se puede ver que la actriz está echada sobre una cama y el cantante le está limpiando con un pañito especial la herida. Si bien no hay nada alarmante en su publicación, todo parece estar tranquilo. La hija de Ricardo Montaner escribió en la leyenda de su publicación: “Hoy me caí y Camilo me cuida”.

Evaluna Montaner lució hermoso vestido en el matrimonio de su hermano

El matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman no pasó desapercibido para ningún medio de comunicación, ni para seguidores de la familia Montaner. Es por ello que cada detalle de aquel evento fue noticia; sin embargo, quien no dejó de aparecer y hacerse notar fue la esposa de Camilo Echeverry.

Evaluna Montaner lució un precioso vestido que fue alagado por muchos. Incluso algunos la acusaron de intentar opacar a la novia. Si bien fueron dos atuendos que usó, el que más llamó la atención fue el que vistió para la fiesta de gala.

Camilo Echeverry reveló que no esperaba el embarazo de Evaluna Montaner

La pareja de esposos Echeverry-Montaner no ha dejado de agradecer y mostrar lo feliz que está públicamente por el embarazo de Evaluna desde que ambos publicaron la noticia en el estreno del video de la canción “Índigo”, que habla de su historia.

El cantante de "Ropa cara" compartió con sus seguidores imágenes de Evaluna embarazada. Foto: Instagram/Camilo

Sin embargo, el artista hizo una publicación que decía: “Estamos muy bien gracias a Dios. Felices esperando a Índigo. Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”.