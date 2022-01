Eréndira Ibarra: “La inclusión es más que una moda”

En sus veinte, Eréndira Ibarra asumió uno de los pocos personajes que daba visibilidad a la comunidad LGTBI en la televisión latina.”Yo nací un poco a puerta cerrada. Mi papá como productor en Latinoamérica siempre fue contracorriente. Entonces, me volví experta en saltar por las ventanas”, nos dice por Zoom la “actriz mexicana criada en California”, como se describe. ‘Las Aparicio’ (2010) tuvo ‘segunda vida’ en Netflix y la vimos al lado de Kate del Castillo en ‘Ingobernable’. La también productora es una de las latinas con mayor proyección de la mano de las hermanas Wachowski, primero en la serie ‘Sense8′ y ahora en The Matrix Resurrections (en HBO Max desde este 28 de enero).

“Sigo en ‘shock’”, comenta acerca de verse como parte de Matrix. “Cuando vi esa película, de chavita, mi universo entero se movió. O sea, encontré validez en mi forma de ser, esa sensación de no estar sola en el mundo, de que hay gente que piensa igual que yo”. Como activista utiliza sus redes sociales para hablar del feminismo y para denunciar, incluso, a inicios del 2021 publicó que había sufrido abuso sexual por parte de un actor. “Mi abogada y hermana fueron las únicas que me hicieron caso”, declaró en ese entonces.

“Lo privado es político en todos los sentidos”, nos responde. Las hermanas Wachowski se adelantaron a la época en lo artístico e inclusivo y, en su vida personal, hace unos años hablaron de su identidad trans. Eréndira cuenta que el set de Matrix fue una familia y que había “representatividad” en cada sector. “Ellas de alguna forma me han inspirado desde el inicio.

Yo como productora siempre le digo a Lana: ‘¡Ay! Me echaste a perder’ (se ríe), porque ahora lo único que quiero es arte y eso no es necesariamente lo que abunda en nuestra industria, y dignidad para las creadoras y para las personas diversas, porque frente a la pantalla pueden poner tres actrices y decir: ‘Esta película es de mujeres para mujeres’, pero en realidad el director y todas las personas alrededor nos están utilizando como una fórmula. Y somos más que una moda. Eso es lo que yo quiero hacer como productora, llevar la diversidad y la inclusión más allá de las fórmulas”.

En la película, ‘Lexy’ habla de la liberación y en ‘Las Aparicio’ interpretó a Mariana. “Me marcó muchísimo, fue el primer personaje que desarrollamos mi hermana y yo, y es un homenaje a las mujeres que nos hicieron como personas, tanto desde nuestra identidad, de cómo nos vemos: yo como mujer bisexual y mi hermana como lesbiana. Se logró tocar temas muy difíciles en Latinoamérica. Siento que eso es lo que busco, me cansan las protagonistas que no causan conflicto. Me puedo sentar y llorar todo el día, como lo hace el 90% de las narrativas tradicionales, pero qué ‘güeva’ (se ríe)”.

¿Cuál sería la lectura más importante de Matrix?

Para mí es esta liberación de los sistemas de opresión que nos mantienen sin poder ser felices. Un sistema es el patriarcado, seas hombre o mujer, eres víctima.

¿Y por qué crees que no muchas figuras apoyan abiertamente el feminismo o la inclusión?

Existe el miedo a perder el privilegio. Pensamos que perdemos nuestra identidad, pero en realidad tiene que ver con una reestructuración, no perdemos nada dándole derechos a otras personas. Lo más importante para mí es generar una vida libre de violencia. Yo hago muchas convocatorias a actrices y actores para cosas sociales y recibo muchos “no” constantemente y digo: “¿Por qué es tan fácil hablar de salvar a los animales y tan difícil hablar de los derechos humanos?”. Hay confrontación política y hay miedo de aceptar cómo los sistemas nos benefician y cómo atraviesan a otras personas.