Edson Dávila sobre la nueva conductora de América hoy: “Deber ser buena vibra y que tenga correa”

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, regresa recargado a la conducción de América hoy junto a sus compañeras Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes en el adelanto de la nueva temporada del programa dejaron entrever que habrá una nueva colega. Tras las sorpresas preparadas por el magazine de América TV, el presentador se mostró alegre y detalló algunos requisitos que debe cumplir la próxima integrante.

El conductor aseguró que su nueva compañera debe ser alguien como él; es decir, con el mismo sentido del humor porque en el set todos se hacen bromas. “Espero a una persona súper buena vibra, y sí, que tenga correa, porque en el programa nos ‘batimos’ entre todos . Además, espero que la nueva conductora sea como yo, alharacosa y bochinchera”, aseveró para El Popular.

Asimismo, reveló estar emocionado con su continuidad en el magazine. “Sigo firme en América hoy, de aquí nadie me saca. Estoy muy contento de regresar porque amo mi trabajo y, la verdad, no podía esperar más. La gente me ha escrito mucho preguntando ‘¿cuándo regresamos?’. He extrañado mucho a mis compañeras, hasta a la señora Janet. Nosotros somos una familia”.

‘Giselo’ feliz por su viaje a Europa

El presentador de televisión pasó unas merecidas vacaciones en Europa y no dudó de compartirlas en redes sociales. Tras ello, ‘Giselo’ mencionó en entrevista con GV Producciones que su sueño se pudo hacer realidad gracias a su esfuerzo. “Y este logro, este sueño cumplido de conocer lugares que siempre quise conocer, es producto de mi trabajo. Yo trabajo en América hoy y también animo eventos, yo no dejo de trabajar, el día que me muera ya tendré tiempo para descansar”.

Edson Dávila 'Giselo' contó detalles de su viaje a Europa. Foto: GV Producciones

Edson Dávila opinó sobre el ingreso de Melissa Paredes a Mujeres al mando

A pesar de estar lejos de Perú, el ‘Giselo’ no estaba ajeno de lo que pasaba en la televisión, ya que sus seguidores le informaron sobre el nuevo trabajo de su ex compañera de trabajo a lo que Edson Dávila asegura que Melissa Paredes necesita trabajar. “Mis seguidoras me informan de inmediato (sobre la llegada de Melissa a Mujeres al mando), bueno yo pienso que bien por ella, como dice ella misma necesita trabajar”.