Bienvenida la tarde es aclamado por los usuarios de redes sociales

Samuel Suárez pidió el regreso de Bienvenida la tarde, reality en el que varios personajes de la farándula peruana se hicieron conocidos. Luego del anuncio de Habacilar a la pantalla chica, él mencionó el aclamado programa de Latina y causó gran revuelo en los comentarios. Ante esto, algunos exintegrantes no dudaron en manifestarse.

“No imaginé que el comentario que hice ayer (viernes 21) iba traer tremendo revuelo en redes sociales. Hasta ahorita veo Facebook y la gente ha recordado Bienvenida la tarde con tanto cariño. Escucha, Latina”, dijo el periodista en su cuenta Instarándula.

Exparticipantes de Bienvenida la tarde se emocionan

Samuel Suarez mostró en sus redes los comentarios positivos que le llegaron por parte de las exparticipantes Xoana González, Carolain Cawen y Katty García, quienes se mostraron felices de haber estado en el programa Bienvenida la tarde.

Exintegrantes de Bienvenida la tarde se manifiestan ante posible regreso de reality. Foto: Instagram

“¡Yo me apunto con el Pelotón! Yo era tan floja para el deporte y las preguntas, pero para el drama y sacar mi angustia en tele, yo misma era ”, respondió la modelo Xoana González.

Por otro lado, Carolain Cawen también le envió un mensaje a Samuel al asegurar que Bienvenida la tarde fue una sorpresa para ella y que siempre recordará a su equipo. “Jamás me imaginé que terminaría en tele. Me acuerdo cuando me llamaron. No dormí dos días y cuando llegó a su fin lloré tanto . Siempre seré Pelotón”, indicó.

Hoy en día, Katty García vive en Estados Unidos; sin embargo, se pronunció con una foto en sus redes sociales. “Aquí me hago presente. Bienvenida la tarde, pero los que iniciamos. Ja, ja. Para mí, la mejor temporada”, precisó la modelo.

Incluso Ernesto Jiménez, quien perteneció a varios realities, reveló divertirse con el programa. “ Todos los de Combate y EEG veríamos Bienvenida la tarde. Era demasiado divertido. Podía haber bronca entre un programa y otro, pero en lo que sí estábamos de acuerdo es que Bienvenida la tarde era genial . Y eso que a veces ni competían, pero qué divertido se veía”, respondió a la historia en Instagram de Samuel Suarez.