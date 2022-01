Anuel AA deja en el olvido a Karol G: “Ya es pasado, ahora tengo una relación nueva”

Anuel AA ofreció una entrevista para el programa Al rojo vivo, de Telemundo, en la que habló de su carrera y de su vida privada. Durante el encuentro, el trapero confirmó que está en una relación sentimental con la cantante y bailarina dominicana Yailin La Más Viral, por lo que manifestó su deseo de no declarar más sobre la historia de amor que vivió con la colombiana Karol G.

Luego de que Rodner Figueroa le dijera “Vivir una ruptura tan pública tuvo que haber sido complicado”, el intérprete de “Ella quiere beber” respondió “Sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo no me enfoco en eso. Me tomé un tiempo, hasta que salió el álbum en noviembre”.

Y, ante la insistencia del periodista de tocar el tema, Anuel AA sentenció “Ya eso es pasado, yo tengo una relación nueva. E stás en las redes, tú la has visto. Estás hablando mucho de Karol, faltándole el respeto a la baby”, demostrando así que finalmente olvidó a reggaetonera.

Como se recuerda, Anuel y Carolina Giraldo, nombre real de la cantante, vivieron una intensa historia de amor que acaparó continuamente las portadas en los medios; sin embargo, en julio del 2021 ambos confirmaron que el romance había llegado a su fin.

Karol G descartó reconciliación con Anuel AA

A fines de noviembre, Karol G descartó completamente una reconciliación con Anuel AA al señalar que hoy en día cada uno va por su propio camino.

“Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestras vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante, Te admiraré siempre”, escribió en su Instagram.

La cantante colombiana Karol G subió una foto en sus redes sociales con su expareja Anuel AA. Foto: Captura / Instagram

Anuel AA sorprendió a Karol G en concierto

El cantante Anuel AA apareció de sorpresa en el concierto que realizó Karol G en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Durante su presentación, el trapero se acercó a su expareja y le dio un efusivo abrazo, enterneciendo a todo el público.