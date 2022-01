Andrea San Martín sobre sus papás: “Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida”

Andrea San Martín compartió con sus seguidores en las redes sociales gratos momentos de su infancia al lado de sus padres. Uno de los usuarios le realizó una pregunta respecto a cómo superó la muerte de su papá a lo que la influencer empezó a contar como fue la crianza que recibió dentro de su hogar y gracias a ello ahora es una mujer fuerte y valiente que no se complica.

A través de un extenso mensaje por medio de sus historias de Instagram, la conductora reveló que nunca escuchó a sus progenitores quejarse por algún problema. “ Mis papás me enseñaron a no quejarme de ninguna circunstancia en la vida. Todo tenía solución en mi casa, eso siempre recuerdo. Jamás escuché ninguna queja de su parte”, escribió sobre una fotografía en la que se puede ver a su fallecido padre, mamá y hermanos.

En la misma línea, la pareja de Sebastián Lizarzaburu recordó las enseñanzas de sus progenitores, las cuales aplica en su familia. “Para mí esa es la mejor lección que me inculcaron porque creo que si me solucionaban cada piedrita no sería quien soy hoy en día. Estuvieron en los momentos más críticos de mi vida, pero también se escondieron para ver cómo aplicaba sus enseñanzas”, manifestó.

Andrea San Martín dedicó conmovedor mensaje a sus padres. Foto: Andrea San Martín/Instagram.

Conductora denuncia hackeo de su cuenta de Facebook

El pasado 15 de enero, la modelo hizo un importante anuncio en su cuenta de Instagram e instó a sus seguidores a no tomar atención a mensajes provenientes de Facebook con su nombre, pues denunció haber sido víctima del hackeo de sus redes sociales y su correo personal. “Han seguido colgando algunas cosas ahí en Facebook y demás, pero quería comentarles que mi Facebook fue hackeado. No les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, ya que estas personas lo están intentando hacer otra vez. Me imagino que están invirtiendo bien para poder dañarme, pero no”, precisó.

Andrea San Martín aconseja a sus seguidores no operarse el rostro

A pesar de que muchos jóvenes han decidido recurrir a varias cirugías estéticas, Andrea San Martín recomendó no optar por las operaciones. “Un consejito para las chicas jóvenes. Chicas, tienen un rostro lindo, los veintitantos y los diecitantos hacen que tu rostro se vea natural, bonito, no perfecto porque todos los rostros son distintos, pero créanme, mientras seas joven y te operes la cara, de repente en el momento te va a quedar lindo y bonito, pero luego se te distorsiona todo si exageras”.