Yahaira Plasencia se solidariza con Pancho Rodríguez: “Me encantaría ir a Chile”

Yahaira Plasencia fue duramente criticada en redes sociales por pelearse con su excompañero Pancho Rodríguez mientras él atraviesa una difícil situación con Migraciones al no poder ingresar a Perú.

Recordemos que el chico reality tiene prohibido el ingreso al país por participar de la fiesta de cumpleaños clandestina de Yahaira y no hacer caso a las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno a causa de la COVID-19.

La intérprete de “Y le dije no” estuvo con las cámaras de Amor y fuego y declaró que ya no recuerda por qué dejaron de seguirse en Instagram. “No, no, no ya, busquen, ahora sí nos seguimos. Ni siquiera me acuerdo (qué pasó), la verdad”, comentó la cantante.

Además, señaló que estaría encantada de viajar a Chile. “Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Me encantaría, claro que sí”, añadió la ex chica reality.

¿Qué pasa con Pancho Rodríguez?

En abril del año pasado, luego del escándalo por el cumpleaños de Yahaira, en el que la cantante terminó escondiéndose en la maletera de un carro, Pancho Rodríguez fue intervenido por la Policía y obligado a pagar una multa.

Desde entonces, la Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria pidió su salida obligatoria impidiéndole el regreso a territorio peruano por incumplir las normas de salud.

Fans respaldan a Pancho Rodríguez. Foto: GLR

Yahaira Plasencia en Times Square

A través de su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia se mostró emocionada al recibir una imagen de ella en una de las avenidas más importantes de Estados Unidos.

Esto fue gracias a la conocida plataforma de música Spotify, la cual le dedicó un espacio en una de las pantallas gigantes de Times Square luego de elegirla como figura de su portada de playlist Equal.