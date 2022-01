Tula Rodríguez celebrará el cumpleaños de su papá Don Tulo con la medidas de bioseguridad

Tula Rodríguez se volvió a encontrar con su padre Don Tulo, después de varias semanas en las que ella viajó con su primogénita a Estados Unidos por fiestas de fin de año y, además, por la cuarentena que tuvo que hacer al llegar al país de sus vacaciones. Mientras tanto, el señor de familia estuvo con la hermana de la actriz.

Hace unos días, la influencer compartió en sus redes sociales el emotivo encuentro. Asimismo, fue entrevistada por el programa Más espectáculos por su padre y confesó que se ha convertido en un personaje muy querido por sus seguidores. No solo eso, sino que ya hay dos marcas que han apostado por el contenido que hace con su progenitor.

Tula Rodríguez fue sorprendida por Gian Marco al elogiarlo

El pasado 20 de enero, el compositor peruano Gian Marco Zignago se enlazó en vivo con el programa En boca de todos para hablar del show que ofrecerá por sus 30 años de trayectoria artística. La conductora del espacio televisivo Tula Rodríguez señaló: “Cuando yo veo tus fotos, me derrito como marciano de maracuyá”. Minutos después le dijo: “Gian Marco, te lo tengo que decir directo. Lo nuestro, me da vergüenza decirlo (...) es que lo nuestro no puede ser porque a mí me encanta ‘hacer piojito’ y él no tiene pelo”.

Por su parte, el cantante le respondió: “Aquí en televisión nacional, hoy día jueves, voy a tener que públicamente terminar contigo y esta relación que teníamos. Lo acabas de decir, no me puedes ‘hacer piojitos’. Si ese es el motivo por el cual tú y yo no podemos tener algo, no me voy a dejar el pelo por ti. Se acabó”.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla graban divertido TikTok

Las conductoras de En boca de todos han demostrado la buena química que han logrado a través de todos los años de trabajo. Así lo demuestran con los videos en TikTok que graban.

En esta ocasión, sorprendieron a sus fanáticos al bailar una canción que se han vuelto viral con un mensaje importante para las mujeres, debido a que alejan por completo a quienes les cuestionen por su contextura delgada o flaca.