El día que Raúl Romero se molestó en vivo con Lorena Caravedo por exponer fotos de sus hijos

Raúl Romero, conductor original de Habacilar, ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera en la televisión peruana. Una de ellas fue cuando vivió un incómodo momento en plena entrevista con la actriz Lorena Caravedo. El principal motivo: expusieron los rostros de sus hijos sin su consentimiento.

La entrevista se realizó en mayo de 2012 durante la emisión del segmento Entre tú y yo. En ese entonces, el presentador de Habacilar se encontraba promocionando su nuevo programa Desafío sin fronteras, transmitido por el canal Panamericana TV.

Lo que sería un homenaje a su trayectoria terminó siendo un molesto incidente para Raúl Romero. Todo empezó cuando las fotos de sus hijos, que jamás habían salido a la luz, aparecieron en televisión nacional.

¿Qué dijo Raúl Romero?

“No metan a mis hijos, por favor”, dijo el presentador como advertencia. Sin embargo, Lorena Caravedo continuó mostrando más fotos de los menores de edad. En las imágenes, los tres hijos del conductor aparecían durmiendo en la cama, en la piscina y recibiendo un beso de su padre.

“En verdad, estas fotos no las he autorizado. A mí no me gusta que expongan a mis hijos. Tú sabes eso, Lorena. Alguien de la producción lo sabe y no sé quién les ha dado la foto, pero a mí no me gusta que salgan mis hijos en la tele. Ya me contarás quién te ha prometido eso”, expresó Raúl Romero.

Raúl Romero, conductor de Habacilar. Foto: GLR

Lorena Caravedo le pidió disculpas en vivo

Al notar que Raúl Romero estaba enfurecido, Lorena Caravedo le pidió disculpas en vivo y negó haber visto las fotos antes de salir al aire.

“Perdona. Ya las vamos a sacar. Me prometieron que eran fotos volteadas. (…) Disculpa, Raulito, la verdad que no sabía que era tanto”, respondió la actriz.