Pamela Anderson se divorcia de su quinto esposo, Dan Hayhurst, tras 13 meses de matrimonio

Pamela Anderson solicitó el divorcio de Dan Hayhurst, su quinto esposo. Según Rolling Stone, la recordada Casey Jean Parker de Baywatch (1989) inició los trámites para su separación en Canadá, país al que se mudó después de casarse con su guardaespaldas en la víspera de Navidad de 2020.

“Pamela ama tan auténticamente como vive”, aseguró la fuente citada, quien calificó el romance como “un torbellino pandémico que no duró”.

La noticia sobre la separación de Pamela Anderson ocurre a pocos días de haber sido fotografiada en Malibú (California, EE. UU.) sin anillo de matrimonio.

Pamela Anderson fue captada sin su anillo de matrimonio. Foto: Pamela Anderson/Instagram fans

¿Qué dijo Pamela Anderson sobre Dan Hayhurst?

“Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, afirmó Pamela Anderson, de 54 años, durante una entrevista para DailyMailTV en enero pasado, pocos días después de celebrar su boda en una propiedad en Vancouver (Canadá).

“Es el tipo de persona que habría conocido si no hubiera dado la vuelta al mundo y me hubiera vuelto loca. Es bueno estar con un hombre de verdad, que realmente puede cambiar una bombilla”, aseguró en aquel entonces.

Pamela Anderson y Dan Hayhurst se casaron el 24 de diciembre del 2020, en Canadá. Foto: Pamela Anderson/Instagram

¿Cómo inició el romance entre Pamela Anderson y Dan Hayhurst?

La pandemia del coronavirus (COVID-19) sirvió como catalizador para que surja el romance entre la actriz y su guardaespaldas, a quien conoció en setiembre del 2020. Pamela Anderson tenía siete meses de haber logrado divorciarse de Jon Peters, después de 12 días de matrimonio.