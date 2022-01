Olenka Zimmerman arremete contra la producción de Al sexto día: “Es un desastre”

Olenka Zimmerman estuvo al frente de la conducción de Al sexto día durante casi una década; sin embargo, en agosto del 2019 fue reemplazada inesperadamente por Mónica Cabrejos. Desde entonces, se ha mostrado bastante crítica con el contenido que emite el programa sabatino de Panamericana TV, pues cree que este ya ha perdido su esencia.

Esta semana, la animadora cuestionó nuevamente a la producción del espacio televisivo y dijo que considera a la presentadora y los reporteros como víctimas de la misma.

“No lo veo ni lo sigo en redes. Tengo ex colegas que estimo y trabajan ahí, pero no lo he visto porque no es ni la conductora ni los reporteros sino quién está arriba. No depende de ellos el éxito o fracaso de un programa, sino de quien está arriba y no da la cara”, aseveró al diario Trome.

“Eso se llama producción periodística y la producción periodística de Al sexto día es un desastre , pero no tiene culpa ni la conductora ni reporteras porque ‘Al sexto día’ está llevado por la ‘mata programas’, por algo le dicen así. Puedes mantenerlo (vigente el programa), pero hay cosas que no puedes romper y tienes que invertir. Para mí, (la conductora y reporteros) son más víctimas que otras cosas”, añadió Olenka Zimmerman.

Mónica Cabrejos responde a Olenka Zimmermann tras críticas Al sexto día y dice que no la conoce, pero le desea lo mejor

¿Por qué se fue de Al sexto día?

A mediados de agosto, Olenka Zimmermann reveló por qué fue retirada de Al sexto día y posteriormente reemplazada por Mónica Cabrejos. Según explicó en Instagram, una productora compró el programa y decidió no contar más con ella como conductora.

“Para mí el respeto al televidente es fundamental, se merecen una explicación que, evidentemente, quienes compraron el programa, no sabrían como justificar estos cambios abruptos, sin quedar mal con nuestros seguidores de casi 9 años”, aseveró.

¿Cómo se llama la conductora de Al sexto día?

Actualmente, Mónica Cabrejos es la conductora de Al sexto día, programa que se transmite por Panamericana TV todos los sábados a las 10.00 p. m.

En este espacio se presentan entrevistas, reportajes especiales y hasta concursos de baile.