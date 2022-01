Maju Mantilla no estuvo presente en En boca de todos por celebrar cumpleaños de su esposo

Maju Mantilla se hizo extrañar en el programa de este 21 de enero de En boca de todos al no presentarse. La sorpresa fue tal que Valeria Piazza la reemplazó en la conducción y no se sabía nada de la ex reina de belleza hasta que en la tarde decidió publicar la razón por la que se habría ausentado.

La modelo compartió que hoy era el cumpleaños de su esposo. Es por ello que subió unos videos de la empresa que estaba alistando toda la decoración para dicha celebración. Minutos más tardes, la actriz señaló: “Hoy es cumpleaños de Gustavo papá, y miren lo que estamos haciendo. Porque 40 años no se cumplen todos los días”.

Minutos más tardes, Maju Mantilla mostró el vestido que estaba por usar en la fiesta de agasajo para su esposo, que entonaba con el color de la decoración: verde pastel. Asimismo, agradeció al diseñador por el tiempo y el detalle.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez graban divertido tiktok

Las conductoras de En boca de todos Maju Mantilla y Tula Rodríguez aprovecharon los cortes comerciales del programa para grabar tiktoks. Así lo compartieron en sus demás redes sociales.

Es así que mostraron cómo se sumaron a la viralización de una canción con un reflexivo mensaje. En del video, las dos mujeres hacen caso omiso a los comentarios sobre sus contexturas y disfrutan al máximo de cómo se ven físicamente.

Maju Mantilla bromea con Adolfo Aguilar sobre su cocina

El actor Adolfo Aguilar se enlazó en vivo con el programa En boca de todos el pasado 20 de enero para presentar por primera vez su departamento.

Al ver todos los espacios, lo que más llamó la atención de la conductora Maju Mantilla fue la cocina. “Oye, pero, esa cocina está limpiecita. ¿No haces nada ahí? ¿No preparas nada? Se ve que eres puro delivery”, comentó.