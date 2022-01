Magaly Medina responde a Andrea Llosa: “Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí”

Magaly Medina está a pocos días de regresar a la televisión, pero estando fuera de la pantalla chica no dejó de responderle a su colega Andrea Llosa, quien hace unos días dijo que no interesaba lo que opinaba la conductora por haber tratado casos con personajes de la farándula peruana. Ante ello, la esposa de Alfredo Zambrano recordó que no necesita colgarse de nadie para tener publicidad.

La comentarista de espectáculo reflexionó sobre los años que lleva en la televisión y aseguró no le importa lo que hagan los demás. “Desde que empecé en ATV, hace 26 años, mi equipo y yo fuimos una isla, no nos interesa el resto o una persona especial, lo que haga o deje de hacer el resto nos interesa dos pepinos. Además, no le voy a contestar ni a Juliana ni Andrea ni a ‘Perico de los palotes’. Yo escojo a mis enemigos, ellos no me escogen a mí. Si alguien necesita un poco de publicidad y referirse a mí para llamar la atención, no es mi caso, no voy a contestar” , mencionó a Trome.

En la misma línea, la presentadora de televisión aseguró que su equipo de producción está enfocado en el regreso de Magaly TV, la firme. “El equipo ya está chambeando, muy calladitos, sin hacer mucho aspaviento, como siempre. Por eso, ni bien bajé del avión no he parado, mañana sigo chambeando y también tengo que grabar contenido para redes y viajar en la noche”.

Conductora de televisión disfruta sus vacaciones en Europa

El notario Alfredo Zambrano y Magaly Medina llegaron a una de las ciudades más caras del mundo: Ginebra, Suiza; así lo evidenció la figura de ATV en una de sus publicaciones en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la periodista mostró los diferentes lugares de lujo que ha visitado junto a su esposo, como las exclusivas casas de moda. Además, en uno de sus videos se puede apreciar la vista que tiene el balcón de su cuarto de hotel.

Anuncian el regreso de Magaly Medina a la televisión

Luego de sus vacaciones por Europa, Magaly Medina se prepara para volver recargada con su nueva temporada de Magaly TV, la firme. Fue la misma periodista que compartió un clip en su cuenta de TikTok con el anuncio de su regreso a la pantalla chica, el cual se dará el próximo lunes 31 de enero por la señal de ATV. “Magaly TV, la firme regresa muy pronto”, escribió la conductora de televisión.