Lucy Cabrera responde a Clara Seminara tras pasar de su testigo a ser abogada de Enrique Espejo ‘Yuca’

Lucy Cabrera se pronunció tras ser acusada por Clara Seminara de ser una abogada sin ética al asumir la defensa de Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, cuando era su testigo del presunto acoso del que fue víctima por parte del cómico. Ahora, la letrada dejó en claro a su excompañera de televisión que no se encargó de la defensa del integrante de JB en ATV.

La también conductora de televisión reveló que Seminara manejaría un ‘modus operandi’ respecto a las acusaciones sin tener pruebas. “Dijo que yo era su abogada y ahora con falta de ética soy de ‘Yuca’. ¿Cómo iba a ser abogada de alguien que no tenía un proceso en marcha? Es incongruente, y ya se le ha hecho un ‘modus operandi’ las mentiras sin pruebas” , declaro en entrevista para Trome.

Por otro lado, Cabrera recordó lo sucedido entre los cómicos. “En aquella oportunidad Danny (Rosales) estaba haciendo el concurso de la Miss tal, Clara comentaba sobre sus clases de full contact y creo que ‘Yuca’ estaba parado o llegaba. Ella le dijo: ‘Pégame, no me va a doler, tengo mi estómago bien duro’ y él le respondió: ‘No chiquilla, porque soy peleador callejero’, todo en broma. En uno de esos movimientos, a Clara se le va la mano y golpea a ‘Yuca’ de casualidad y él reacciona, le agarra la mano y le da un palmazo en la cadera. Ella dice me agarraste el p*** y le da dos cachetadas, ahí intervenimos todos. Luego Jorge (Benavides), su esposa, ‘Yuca’ y Clara conversan y se piden disculpas. Eso fue lo que pasó”.

¿Abogada asumirá defensa legal de ‘Yuca’?

La abogada contó que Enrique Espejo buscó su ayuda sobre temas legales. “Si en ese momento hiciste justicia con tu mano, entonces ahora por qué sigues con lo mismo. Por eso es que ‘Yuca’ vino y me dijo que lo asesore en ese sentido. Yo no soy testigo, en el proceso judicial que han iniciado, de ninguno de los dos. Ahora asumiré la defensa de ‘Yuca’, pero no por ese proceso, sino por otro que entablará a Clarita.

Lucy Cabrera ayudará a mujeres víctima de violencia en su nuevo programa

Tras anunciar su regresó a la televisión como conductora de televisión, Lucy Cabrera contó de que tratará su programa. “Después de mucho esfuerzo por fin haré este sueño realidad, de tener un programa en el que abordaré casos legales y de ayuda social. Vamos ayudar a las mujeres golpeadas y desamparadas. La diferencia con el programa de Andrea Llosa y el que tenía Lady es que soy abogada litigante y conozco los procedimientos, entonces no haremos show”.