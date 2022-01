Karen Schwarz celebra su cumpleaños en familia: “Después de 3 meses recibí el abrazo de mamá”

Karen Schwarz apagó sus 38 velas de cumpleaños al lado de sus hijas, su esposo Ezio Oliva y su madre, a quien vio después de tres meses. Lejos del maquillaje, los tacos y el glamour que la acompaña cada noche en Yo soy, la modelo festejó y agradeció todo lo vivido.

Así lo dejó ver en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram. En ella compartió tres fotografías que estaban acompañadas de una leyenda que decía: “¡Mi regalo más bonito! Después de casi tres meses recibí el abrazo de mi mami que tanto necesitaba. Mi mejor sorpresa”.

La empresaria Karen Schwarz ha demostrado ser una mujer multifacética desde el inicio de la pandemia al iniciar en el mundo del emprendimiento con su marca de ropa, la cual ahora se ha convertido en una línea de lencería cómoda sin costura y para todos los cuerpos.

Personajes conocidos saludan y celebran un año más de vida de Karen Schwarz

Adolfo Aguilar, Daniela Darcourt, Giovanna Valcárcel, Juan Carlos Orderique y Milena Warton escribieron sus mejores deseos para la presentadora de televisión Karen Schwarz, aunque eso no fue todo: su esposo Ezio Oliva le dedicó un comentario lleno de emojis de corazones.

Publicación de cumpleaños de Karen Schwarz. Foto: Karen Schwarz/Instagram

Karen Schwarz recuerda su debut en la televisión

La empresaria Karen Schwarz se ha ganado el cariño de su público a lo largo de los últimos 11 años que está en la televisión; sin embargo, fue creciendo de a pocos hasta que le dieron uno de los programas.

Karen Schwarz celebra su nominación a mejor conducción. Foto: Karen Schwarz/Instagram

Ella, al rememorar todas esas etapas, manifestó: “Cuando me preguntan qué significa para ti la TV, solo recuerdo hace 11 años atrás cuando empecé en El último pasajero y luego llegó Yo soy, un programa que me cambió la vida porque me enseñó a perder el miedo y a reírme de mí misma. Y lo mejor de todo es que inicié este camino rodeada de gente a la cual quiero muchísimo hasta el día de hoy”.