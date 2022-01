Josimar: “Desde que me enteré que María Fe estaba embarazada, me encargué de todo”

Josimar reveló por primera vez cómo es la relación que lleva con su expareja María Fe Saldaña, quien hace un mes dio a luz a su hija, Jeilani. El cantante de salsa decidió terminar con los rumores que indican que es un mal padre. Afirmó que todos los días se comunica con la joven de 21 años y realiza videollamadas con su bebé.

Según el intérprete de “La protagonista”, no abandonó a su expareja cuando quedó embarazada. Aseguró que pese a que dejó el Perú y ahora radica en Estados Unidos, ha cumplido con “encargarse de todo”.

“El tiempo me está dando la razón ahora. Todo lo que dijeron de mí, que si dejé a María Fe embarazada, yo me quedé callado y dije: ‘Hablen lo que sea’ ”, expresó en una conferencia de prensa.

¿Josimar lleva una buena relación con María Fe Saldaña?

Josimar aseveró que lleva una buena relación con María Fe Saldaña y que el producto de su trabajo se lo entrega a sus cuatro hijos. “Si tuviera problemas con María Fe no hablaría con ella todos los días y no me mandaría fotos de mi hija”, dijo.

“Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste. Desde que me enteré que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, sostuvo el salsero.

“Yo nunca desamparo a mis hijos, porque mi trabajo es ese. Mis sacrificios son para que mis hijos vivan lo que yo nunca viví, no es para tener lujos”, agregó.

María Fe quedó embarazada poco antes de que Josimar abandone el Perú. Foto: Instagram

Estrena nuevo disco

Josimar Fidel Farfán estrenó su nuevo disco titulado El comienzo, que está compuesto por ocho temas: “Así soy yo”, “Y que importa”, “No puedo”, “Mi debilidad”, “Madre”, “A través del vaso”, “Levanto mis manos” y “Ya lo sé que tú te vas”. El álbum ya se encuentra disponible en las plataformas de música.