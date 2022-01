‘Giselo’ dispuesto a todo por trabajo: “No me importa disfrazarme de Run Run o de abejita”

Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, confesó que está dispuesto a hacer lo que sea para poder seguir creciendo como artista en el mundo de la televisión. A días de retornar a la conducción de América hoy, el animador dijo que no le molesta en absoluto realizar divertidas caracterizaciones en América TV con tal de seguir trabajando y ganándose el cariño del público en el Perú.

“ Mientras esté trabajando, no me importa disfrazarme de Run Run o de la abejita, así estoy creciendo y alcanzando sueños. Yo trabajo contento, no me estreso, y no estoy mirando por qué otros sí y yo aún no, eso te limita”, declaró el carismático presentador, quien hace unos días estuvo de viaje por Europa.

PUEDES VER: América hoy anuncia su regreso a las pantallas con nueva conductora

‘Giselo‘ firme en América hoy

Por otro lado, ‘Giselo’ se mostró muy entusiasmado por el próximo regreso de América hoy, donde volverá a compartir cámaras con Ethel Pozo y Janet Barboza.

“ Sigo firme en América Hoy, de aquí nadie me saca . Estoy muy contento de regresar porque amo mi trabajo y, la verdad, no podía esperar más. La gente me ha escrito mucho preguntando cuándo regresamos y ahora les digo que muy pronto. He extrañado mucho a mis compañeras, hasta a la señora Janet (risas). Nosotros somos una familia”, expresó.

América hoy regresa con nueva conductora desde este lunes 31 de enero. Foto: Difusión América TV

Asimismo, al ser consultado sobre quién será el nuevo conductor o conductora que tomará el lugar de Melissa Paredes, Edson Dávila comentó: “Espero a una persona super buena vibra, y sí, que tenga correa, porque en el programa nos “batimos” entre todos. Además, espero que la nueva conductora sea como yo, ‘alharacosa’ y bochinchera.

¿Quién es Edson Dávila ‘Giselo‘?

Edson Dávila, popularmente conocido como ‘Giselo’, es un actor, bailarín y conductor de televisión peruano que se hizo famoso por parodiar a Gisela Valcárcel. Actualmente se desempeña como presentador del programa América hoy, el cual se transmite por la señal de América TV.