Gian Marco sorprende a Tula Rodríguez tras ser piropeado por la conductora

En la edición de En boca de todos del último jueves 20 de enero, Gian Marco se enlazó en vivo con el programa para contar detalles de su próximo concierto en Lima, en el cual celebrará sus 30 años de carrera artística. En medio de la comunicación, Tula Rodríguez hizo una sorpresiva revelación sobre sus sentimientos hacia el cantante, quien respondió a los halagos de la conductora.

Luego de presentar un informe donde la presentadora coquetea con actores y deportistas, la también actriz se defendió. “Cuando yo veo tus fotos, me derrito como marciano de maracuyá”. Además, aseguró que tiene fotos del cantautor en su celular y habitación. “Tengo un póster en mi cuarto (...) imponente, seguro, bien sentado, posicionado, ese es mi Giani”.

Tras ello, la presentadora de televisión mencionó tristemente que lo suyo no puede ser por un sorprendente motivo. “Gian Marco, te lo tengo que decir directo. Lo nuestro, me da vergüenza decirlo (...) es que lo nuestro no puede ser porque a mí me encanta ‘hacer piojito’ y él no tiene pelo” .

¿Qué respondió el cantante ante los piropos de la actriz?

Los conductores de televisión no pudieron evitar reírse ante los halagos de la animadora. Por su parte, Gian Marco respondió a la confesión de Tula Rodríguez: “Aquí en televisión nacional, hoy día jueves, voy a tener que públicamente terminar contigo y esta relación que teníamos. Lo acabas de decir, no me puedes ‘hacer piojitos’. Si ese es el motivo por el cual tú y yo no podemos tener algo, no me voy a dejar el pelo por ti. Se acabó”.

Tula Rodríguez asegura que desea volver a enamorarse

Con el regreso de En boca de todos, Tula Rodríguez contó que no descarta la posibilidad de iniciar una relación sentimental. Sin embargo, aclaró que nadie ocupará el lugar de Javier Carmona. “Soy tan mujer como madre. Nadie va a ocupar el papel de papá, porque ella (su hija) tuvo un solo papá y siempre va a serlo. Entonces, quien venga a sumarse a mi minifamilia tendría que ser demasiado especial. Si viene, bien y si no, también”, precisó para América espectáculos.