Tomate Barraza pide que Raúl Romero vuelva a conducir Habacilar: “Es la cara del programa”

Carlos ‘Tomate’ Barraza mencionó que espera con ansias el estreno de la nueva versión de Habacilar. Sin embargo, aclaró que si el programa fuera conducido por Raúl Romero, más conocido como el ‘feo’, sería aún más emotivo.

“Sería fantástico que regrese Habacilar. Yo he sido parte del programa por cinco años y la gente lo recuerda mucho. Aún por la calle me paran para contarme anécdotas. No obstante, creo que debería ser con Raúl Romero, porque es el sello, la cara del programa y toda su irreverencia”, declaró ‘Tomate’ Barraza.

Además, añadió que no ha recibido propuestas de unirse al elenco, pero que lo haría encantado. “No me han convocado, pero estaría encantado de volver porque viví momentos inolvidables y siempre hubo una buena vibra con el público”, comentó el cantante.

Negativo en examen toxicológico

Carlos Barraza salió negativo tras someterse a un examen toxicológico luego de una discusión con su exesposa, quien insinuó que el cantante se drogaba.

Al principio se realizó un examen de orina para desmentir lo dicho por su expareja. Y quiso reconfirmar que estaba limpio de estupefacientes, pero ahora con un examen capilar.

Carlos 'Tomate' Barraza y Vanessa López se ven las caras intentan solucionar sus diferencias en programa de Andrea Llosa. Foto: composición/ captura de ATV

Agradeció a Andrea Llosa

Tomate Barraza acudió con su exesposa al programa de Andrea Llosa, donde se dijeron de todo. El cantante agradeció a la conductora por ayudarlo a limpiar su imagen.

“Quiero agradecer nuevamente a Andrea Llosa y a toda su producción por ayudarme a demostrar que jamás consumiría algún tipo de estupefacientes”, fue lo que comentó el salsero.