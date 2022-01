‘Giselo’ tras cumplir su sueño de conocer Europa: “Es producto de mi trabajo”

Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, pasó unas merecidas vacaciones en Europa, las mismas que no dudó en compartir en sus redes sociales. El conductor de América hoy se mostró muy emocionado al haber cumplido su sueño de visitar Europa; por ello, aseguró que esto fue fruto de su trabajo constante.

“Estuve 22 días de vacaciones fuera del país y conocí varias ciudades de España, también estuve en París y en Italia. ¡Jamás imaginé que conocería París! Para mí esto fue un sueño hecho realidad, ni yo mismo esperaba que fuera así de maravilloso”, sostuvo en una entrevista de GV Producciones.

“ Y este logro, este sueño cumplido de conocer lugares que siempre quise conocer, es producto de mi trabajo . Yo trabajo en América Hoy y también animo eventos, yo no dejo de trabajar, el día que me muera ya tendré tiempo para descansar”, agregó.

El conductor de América hoy se mostró feliz por pisar tierras europeas. Foto: Edson Dávila/Alejandro Pino/Instagram

‘Giselo’ asegura que ganó algunos kilos demás por sus vacaciones en Europa

Asimismo, Edson Dávila contó que por los deliciosos potajes que probó en Europa subió algunos kilos.

“He llegado con algunos kilos de más porque por allá se come mucho pan y mucha pizza, por eso ahora estoy haciendo mucho ejercicio para bajar de peso y que no se me vea gordito en televisión, yo cuido mucho eso”, explicó.

El conductor de televisión se animó a compartir su visita a Italia. Foto: Instagram Edson Dávila

‘Giselo’ emocionado por el regreso de América hoy

“Sigo firme en América Hoy, de aquí nadie me saca. Estoy muy contento de regresar porque amo mi trabajo y, la verdad, no podía esperar más. La gente me ha escrito mucho preguntando, “¿cuándo regresamos?”, y ahora les digo que, ¡muy pronto! He extrañado mucho a mis compañeras, hasta a la señora Janet (risas). Nosotros somos una familia”, expresó.