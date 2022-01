Demi Lovato incursiona en el punk rock y celebra ‘funeral por su música pop’

Demi Lovato, una de las exestrellas de Disney más controvertidas, anunció una nueva y dramática transformación, esta vez en su estilo musical, al renunciar al género que la hizo famosa.

“Un funeral por mi música pop”, escribió la intérprete de “Tell me you love me” y “Sorry not sorry”, en la descripción de una fotografía publicada el 20 de enero, en la que aparece rodeada por su equipo de trabajo y su mánager, Scooter Braun.

21.1.2022 | Publicación de Demi Lovato diciendo adiós a la música pop. Foto: Demi Lovato/Instagram

Demi Lovato incursiona en el punk rock

La cantante Demi Lovato, quien el año pasado se declaró no binaria y pidió ser llamada por los pronombres them/they (ellas/ellos, en español), compartió en sus historias de Instagram un adelanto de su nuevo material discográfico con un marcado estilo punk rock.

“Get your tickets to the freak show baby, step right up to watch the freak go crazy ( Consigue tus entradas para el espectáculo de fenómenos, bebé, acércate para ver cómo el fenómeno se vuelve loco, en español)”, se escucha como parte de la letra.

Demi Lovato se rapa la cabeza

A pocos días de salir de rehabilitación, la intérprete de 29 años estrenó un nuevo e impactante estilo que ha incluido raparse el cabello y tatuarse un arácnido en uno de los costados.

“Fue la abuela araña, quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido, sobre el fuego, la luz y lo oscuro. Que todos estamos conectados en la red y que cada uno de nosotros tiene su lugar en el mundo”, explicó Demi Lovato.