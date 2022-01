Samuel Suárez cree que Melissa Paredes continuará en Mujeres al mando: “No creo que la boten”

La aventura de Melissa Paredes en Mujeres al mando parecía haber llegado a su fin el último viernes, luego de que se despidiera y agradeciera a Latina por la oportunidad. Sin embargo, este lunes 17 de enero volvió a aparecer en las pantallas del canal, ubicado en Jesús María, y señaló que seguirá al lado de Giovanna Valcárcel y Thais Casalino en el magazine matutino.

Y, aunque todavía no fue anunciada de manera oficial, Samuel Suárez cree que la modelo continuará en el programa, ya que su presencia ayudó a levantar el rating. Asimismo, el creador de Instarándula reconoció que ‘Meli’ ha brindado nuevos detalles de su relación con Anthony Aranda que rápidamente pegaron en el público.

Samuel Suárez cree que Melissa Paredes continuará en Mujeres al mando

Por ello, el popular ‘Samu’ aseguró que Melissa Paredes seguirá en Mujeres al mando, y que Latina busca seguir ‘sacándole el jugo’.

“Le siguen sacando el jugo a Melissa, no sé hasta qué punto, porque tampoco no es que les haya funcionado demasiado, pero sí los levantó. Melissa Paredes ha dado noticia tras noticia, le ponían al ‘Activador’ para que opine, lo comparaban con el ‘Gato’, le han sacado el jugo. Yo no sé si se va a quedar, pero tampoco creo que después de toda esa exprimida la boten”, precisó.

Melissa Paredes se indigna con empresa responsable del derrame en Ventanilla

Durante la última edición de Mujeres al mando, Melissa Paredes señaló estar bastante molesta con lo sucedido en el norte de Lima tras un terrible derrame de petróleo. La conductora afirmó que la pobre reacción de Repsol de mandar a un grupo de hombres a limpiar el desastre con recogedores fue lo que más impacto le causó.

“Lo peor es que parece que no les interesa, mandaron a pocos hombres a hacer ese trabajo a pesar que hay maquinarias especiales para poder salvar estos animalitos”, indicó.