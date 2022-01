Rodrigo González presume su amistad con Laura Bozzo: La quiero y me quiere como soy

Rodrigo González efectuó una sorpresiva revelación sobre su relación amical con Laura Bozzo, quien se encuentra ultimando detalles de su bioserie. El conductor contó a su compañera Gigi Mitre que su amistad con la expresentadora de televisión es de ‘amor y odio’, pero que así se quieren. Además, comentó que el set donde funciona Amor y fuego era antes de la popular ‘Abogada de los Pobres’.

“Está bien, Willax creciendo hasta arriba, Willax a tope, yo no sé si trabajo con Willax Televisión, yo siento que estoy en Univisión, en Telemundo, qué es esto. ¿Televisa? Acá se grababa Laura en América, la señorita Laura salía por ahí (y decía): ‘Que pase el desgraciado’”, narró ‘Peluchín’ ante el asombro de Mitre.

Luego de expresar que todo el espacio le pertenecía al recordado programa de la abogada, el presentador de espectáculos mencionó cómo es su linda amistad con la peruana. “¿Te quiere?”, le preguntó su colega. De inmediato, González respondió. “ Laura a veces te quiere, a veces te odia, a veces te bloquea, conmigo es igual ah, nos amamos, pero nos queremos, se molesta conmigo, después me quiere, yo siempre la quiero... La quiero como es ella, y me quiere como soy yo” .

Suspenden programa de Amor y fuego por caso positivo de COVID-19

El último 13 de enero, Amor y fuego no salió al aire en el horario habitual por la señal de Willax Televisión. Después de ello, la casa televisora envió un comunicado a través de sus redes sociales, donde se refirió al caso positivo de COVID-19 de uno de los integrantes de producción. “Willax Televisión comunica que realizando nuestros habituales controles de seguridad sanitaria de COVID-19, se detectó un caso positivo en el equipo de producción de Amor y fuego”.

Willax envió un comunicado a la audiencia este 13 de enero. Foto: Instagram

Rodrigo González incómodo con entrevista a Rosángela Espinoza

La exintegrande de Esto es guerra visitó el programa Amor y fuego para responder las inquietantes preguntas de los conductores; sin embargo, Rodrigo González terminó anunciando que la ‘Chica Selfie’ los estafó porque no dijo nada importante.

“Te jactas de ser una deslenguada y de no callarte nada, pero desde que has llegado acá no has dicho nada. Has llorado cuando has empezado a decir algo y luego nada. Si Renzo (Madrid) te ha pagado, le voy a decir que le devuelvas la plata... Sí, Renzo, porque creo que te han estafado”.