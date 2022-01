Néstor Villanueva sobre Flor Polo: Sacó un comunicado sin conversar conmigo

Néstor Villanueva se presentó en En boca de todos para contar detalles del fin de su matrimonio con Flor Polo, quien el último miércoles 19 de enero compartió un comunicado en redes sociales donde confirmaba que su relación sentimental con el cantante había llegado a su fin. Sin embargo, el cumbiambero sorprendió a los conductores del programa al revelar que no tenía conocimiento del documento publicado por su aún esposa.

“Primero que nada, yo ese comunicado siento que no es de ella. Uno porque no es su letra. En realidad, me sorprende que saque un comunicado sin haber conversado conmigo” , sentenció el intérprete de “No me alejes de ella” ante las incisivas preguntas de Tula Rodríguez.

Luego de las declaraciones, la conductora del espacio intervino y delató el nerviosismo del cantante. “Néstor, yo que te conozco, te siento nervioso. Claro, no es fácil, estamos hablando de una ruptura, de la madre de tus hijos. Esta ruptura no es por falta de amor porque ella ha dicho que aún te ama, sino que ella siente que ha sido por un descuido”, detalló.

Empresaria evalúa tenencia compartida con el padre de sus hijos

La hija de Susy Díaz se mostró firme en su decisión de haber puesto punto final a su matrimonio de 11 años. Incluso, Flor Polo aseguró está evaluando pedir la tenencia compartida para sus hijos con Néstor Villanueva luego de que ambos confirmaran su separación. “Por el momento no lo hemos visto, pero pensamos verlo. Ahora no quiero hablar mucho de eso porque es parte de la vida privada de mis hijos”, expresó para +Espectáculos.

Flor Polo descarta retomar su relación con Néstor Villanueva

Durante su entrevista en el set de En boca de todos, Flor Polo detalló estar enfocada en el cuidado de sus hijos y que no piensa dar marcha atrás con su decisión. “Creo que por el momento no, estoy dedicada a mis hijos, a mi familia. Por el momento no. (...) No doy marcha atrás, no para retroceder ni para coger impulso. La decisión la tomé yo”, puntualizó.