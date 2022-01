Locutor ‘Chiki’ cuenta por qué casi pierde su amistad con Antonio y Wilmer Cartagena

A través de sus redes sociales, el locutor de radio La Zona Gustavo Hernández, más conocido como ‘Chiki’, contó una anécdota que le sucedió en el 2005 con los hermanos Wilmer y Antonio Cartagena. Reveló que casi pierde su amistad con ambos, ya que —según contó— uno de ellos lo llamó para reclamarle que la radió en la que trabajaba reproducía su conocido tema “Si tú no estás” en vez de su nuevo lanzamiento.

El comunicador mencionó que en el 2005 laboraba en La Mega y que, en ese entonces, los hermanos Cartagena promocionaban su canción “No me digas que no”. La queja se dio porque la emisora prefería pasar una canción antigua y no su nuevo tema.

PUEDES VER: Antonio Cartagena agredió a reportero de Magaly Medina tras salir de comisaría

Wilmer Cartagena a ‘Chiki’: “¿Tú quieres arruinar la carrera de mi hermano?”

“El problema vino porque nosotros teníamos una secuencia en doble horario que se llamaba Sensuales delivery y la gente reclamaba su salsa sensual favorita. En este bloque pedían todos los días la canción “Si tú no estás”, por lo que Wilmer (manager de su hermano), al notar que en la radio poníamos varias veces la canción y que no lo apoyábamos con su nuevo tema, me llamó por teléfono”, contó el locutor.

Uno de los hermanos Cartagena llamó al locutor 'Chiki' para hacerle un reclamo sobre uno de sus canciones. Foto: Facebook

“Me dijo: ‘¿Tu quieres arruinar la carrera de mi hermano?’ Le dije: ‘No quiero perjudicarte, pero qué puedo hacer si todo el mundo me pide la otra canción. Es más, la piden tanto que la vamos a reactualizar’. Estoy casi seguro de que dejamos de hablar por algunas semanas hasta que ellos mismos pudieron comprobar, en cada presentación que tenían en discotecas y salsódromos, que la gente estallaba cuando tocaban la canción. A pesar de ser una canción de 1995, la gente la pidió tanto que en el 2005 se convirtió en la salsa más importante de ese año. Y les cuento un dato más: esa canción también sonó muchísimo en las radios de Venezuela”, acotó.

¿Quién es ‘Chiki’?

Gustavo Hernández, más conocido como ‘Chiki’, es un conocido locutor que laboró en emisoras como Corazón y La Mega. Actualmente, trabaja en La Zona, en el segmento Old school. “¡Listo amigos! Los espero de lunes a viernes de 5.00 a. m. a 7.00 a. m. para acompañarlos con todo el regueton y salsa de la vieja escuela. Daddy Yankee, Big Boy, Don Omar, Adolescentes, Charanga Habanera, entre otros”, indicó en sus redes sociales.