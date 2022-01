Leonard León niega que Karla Tarazona le haya cerrado sus redes: “Pienso que es otra persona”

Leonard León no se salva y es víctima de malhechores que pretenden sacarle dinero a cambio de su tranquilidad y la de su familia entera. Así lo han hecho a través de amenazas directas. Y no solo eso, sino también ha sufrido la usurpación de sus redes sociales, con las que lo hicieron pasar como muerto.

El cantante se pronunció en pie de protesta y descartó la posibilidad de que su expareja Karla Tarazona sea la responsable de dichas acciones delincuenciales. Así lo dejó saber a través de una entrevista que le hizo La República. “Yo creo que en estos últimos días no habido ningún enfrentamiento, ni de mi parte ni de Olenka. Yo pienso que de repente debe ser otro tipo de persona, porque no solamente es mi caso, sino otros artistas. Espero que Facebook se pronuncie y nos pueda abrir las cuentas para seguir trabajando, porque nosotros trabajamos con las redes sociales”, expresó.

De esa forma, Leonard León habló a detalle sobre sus redes: “Me pareció raro, porque eso de mis redes sociales lo tengo hace una semana, ya prácticamente cerradas mis redes sociales. Incluso yo ahí manejo mi página de Facebook, manejo lo que es mi trabajo. Hasta el día de hoy lo tengo totalmente cerrado. No sé si de repente puede venir por ahí. Incluso yo ya envié un formulario a Facebook para que me puedan habilitar mi cuenta, porque yo no soy una persona fallecida”.

Leonard León denunció que quieren atentar contra su familia

El artista Leonard León protestó públicamente y presentó su denuncia en la Comisaría de San Miguel debido a que desde hace tres días, exactamente, le están pidiendo un fuerte monto para salvaguardar su vida y no atentar contra su entorno más cercano.

En ese sentido, manifestó: “Hace tres días estoy recibiendo mensajes a mi número personal. No sé cómo lo han conseguido, pero estoy recibiendo amenazas donde me dicen que conocen mis movimientos. Están amenazando a mi familia, directamente a Olenka. Mencionan a sus padres y conocen el auto donde me movilizo, porque tienen la placa”.

Karla Tarazona le pide a Leonard León viajar tranquila con sus hijos a Disney

Los pleitos no tienen cuándo acabar. La conductora Karla Tarazona se pronunció sobre su expareja Leonard León para pedirle que le pueda firmar la autorización de viaje de sus hijos a Estados Unidos para que conozcan Disney.

Es por ello que señaló: “En este caso, pues, será por temas legales, a través de cartas notariales. Se solicitará el permiso, a ver si se da, ya que ellos tienen una edad en que ambos padres deciden. Mi proyecto este año es llevarlos a Disney”.