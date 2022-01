Leonard León denuncia que es víctima de extorsión: “Están amenazando a mi familia”

Este jueves 20 de enero, el cantante Leonard León presentó su denuncia en la Dirincri de San Miguel debido a que lo están extorsionando por llamadas telefónicas. Según contó la expareja de Karla Tarazona a La República, le están pidiendo una fuerte suma de dinero para dejarlo tranquilo.

El cantante también comentó que no solo él recibe amenazas, sino también su pareja, Olenka Cuba. Además, aprovechó su pronunciamiento para dirigirse a sus seguidores y recomendarles que denuncien este tipo de hechos y no se queden callados.

Leonard León: “Estamos viviendo una inseguridad”

“Hace tres días estoy recibiendo mensajes a mi número personal. No sé cómo lo han conseguido, pero estoy recibiendo amenazas donde me dicen que conocen mis movimientos. Están amenazando a mi familia, directamente a Olenka. Mencionan a sus padres y conocen el auto donde me movilizo, porque tienen la placa”, detalló el cantante.

“Esto no puede pasar, porque estamos viviendo una inseguridad y tenemos que denunciar este tipo de hechos. Muchos pensarán que los artistas tenemos dinero, por eso nos hacen este tipo de amenazas, y lo que no saben es que no estamos trabajando al 100% y la estamos luchando poco a poco, más aun con las restricciones por la pandemia”, acotó.

Leonard León afirma que Karla Tarazona evita que sus hijos se comuniquen con él

El cantante Leonard León y la presentadora Karla Tarazona mantienen problemas legales respecto de la manutención de sus dos hijos. A través de sus redes sociales, el exintegrante del Grupo 5 contó que su expareja evita que él tenga contacto con ellos.

“Tú hablas que las mentiras tienen patas cortas, cuando a mis hijos les he dado un celular para que se comuniquen conmigo y acordar directamente las salidas con el mayor, y hasta el día de hoy metes el pretexto de que ellos van a tener el celular una hora por el vicio”, respondió León a Tarazona.