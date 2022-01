Greg Michel acusa a Sebastián Lizarzaburu de pedirle que no contestara llamada de Amor y fuego

La amistad entre Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu parece haber llegado a su fin luego de que el belga acusara al ex chico reality de haberse quedado con parte del dinero que recolectó mientras se encontraba en estado de coma. Por su parte, la pareja de Andrea San Martín desmintió dicha versión y criticó al modelo por no agradecer el esfuerzo que hizo cuando atravesaba por un complicado momento.

Ambos tuvieron un tenso enfrentamiento en pleno programa en vivo de Amor y Fuego. Por suerte, los conductores pudieron manejar la situación, aunque luego de unas horas fue el propio Michel quien reveló detalles de aquel encuentro volviendo a acusar al ‘Hombre roca’, esta vez de pedirle por interno no contestar la llamada del espacio conducido por ‘Peluchín’ y Gigi.

Greg Michel afirma que Sebastián le pidió no contestar llamada de Amor y Fuego

Greg Michel utilizó las historias de su cuenta de Instagram para revelar algunos detalles de lo que fue su aparición en Amor y Fuego junto con Sebastián Lizarzaburu. El deportista lamentó la actitud tomada por su amigo tras recordar los momentos en que lo apoyó, y afirmó que el ‘Hombre roca’ trató de evitar su participación en el programa en vivo.

“Es una pena recibir insultos y no darse cuenta porque yo no tenía retorno, estaba con mi teléfono y se oía muy poco. Perdió cordura y la calma en un momento muy difícil. Insultó, se rio, se burló cuando no cuenta cuántas veces yo estuve por él, cuántas veces lo apoyé, cuántas veces lloró en mi hombro”, inició.

Greg Michel lamentó el episodio ocurrido con Sebastián Lizarzaburu. Foto: Instagram

“Yo atendí la llamada porque él seguía en vivo a pesar de pedirme por interno no acudir la llamada… y no atender al programa Amor y Fuego; no respeta sus palabras, se burla. Qué podemos pensar; todos ustedes han apoyado en un momento tan difícil, y hoy en día estar enfrentado con un hermano por algo económico. Ojalá Dios ilumine sus pensamientos”, precisó.

Sebastián Lizarzaburu no volverá a ayudar a nadie tras lío con Greg Michel

Tras lo sucedido con Greg Michel, Sebastián Lizarzaburu tomó la radical decisión de no volver a ayudar a nadie más en asuntos similares. El ‘Hombre roca’ seguirá el consejo de Rodrigo González, quien le señaló que sería mejor no involucrarse en temas económicos porque nunca se sabe qué pasará a futuro.