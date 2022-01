El ‘Parcero’ pide regresar al Perú luego de pasar 8 años separado de su familia

Actualmente, Juan Carlos Ulloa, el ‘Parcero’, se encuentra en Colombia preocupado por su familia. Ha pedido ayuda a su hermana Milena Zarate para poder regresar a Perú y juntos se presentaron en el programa, alegando que varios abogados revisaron el caso y no tienen respuesta alguna.

Aclaró que no ve a sus hijas hace 3 años “Nos vimos en Leticia; de ahí solo una videollamada de vez en cuando”, mencionó triste por el impedimento. “Yo soy el que les escribo. Me da mucho dolor porque solo me ven como padre de plata cuando necesitan algo”. La modelo Milena Zárate —agregó la exposa de Juan Carlos, Marlim Solano—, los tiene bloqueados a todos y por eso no pueden ver a las niñas.

El colombiano Juan Carlos Ulloa, hermano de Milena Zárate, fue parte de nuestra farándula luego de protagonizar una pelea con Edwin Sierra y defender a sus hermanas Milena Zarate y Greysi Ulloa.

‘Parcero’ agrede a Edwin Sierra

En el año 2014, el colombiano protagonizó un escándalo luego de atacar al actor Edwin Sierra en el distrito de Chorrillos. Según Edwin, Juan Carlos fue hasta su centro laboral para golpearlo sin razón. Luego de esto, e l actor lo denunció e incluso pidió garantías, pues el colombiano iba todos los días a su casa y lo amenazó de muerte.

Juan Carlos aclaró en un programa de espectáculos que la pelea fue por su hermana Greysi Ulloa, ya que el cómico peruano se seguía viendo con ella luego de que esta misma se interpusiera en la relación de Sierra con Milena Zárate. Además, aseguró tener audios que comprueban que Edwin Sierra hizo abortar a su hermana Greysi.

Juan Carlos Ulloa golpeó a Edwin Sierra en defensa de sus hermanas. Video: Youtube |Latina.pe

Juan Carlos Ulloa se amista con Milena Zárate

La razón por la que Juan Carlos tuvo que irse del país fue por solvencia económica. El Poder Judicial le negó el habeas corpus para permanecer en el Perú y tuvo que irse. Sus hijas y su esposa abrazaron al colombiano tristes por su partida. Asimismo, también estuvo presente la bailarina Milena Zarate, con quien tuvo varias discusiones por lo ocurrido con Edwin Sierra. Ambos se abrazaron y Milena se amistó antes de que este regresara a su país.

Juan Carlos Ulloa se amista con Milena Zarate antes de regresar a Colombia. Foto: Composición LR.

‘Parcero’ compone divertida canción

En medio de todo el escándalo, el ‘Parcero’ estrenó la canción “El conchudo”, y se hizo viral durante esos años. La canción se creó en referencia a Edwin Sierra, y según Juan Carlos la letra se compuso para defender a su familia y para callar al cómico ante los medios de comunicación.

Tuvo gran aceptación en redes sociales. Los usuarios de Facebook bromeaban con la canción y las familias se grababan bailando. Durante el año 2014 y antes de su salida del país, la gente lo reconocía en las calles y le cantaba la popular canción.