Clara Seminara furiosa con Lucy Cabrera por apoyar a ‘Yuca’: “Dijo que sería mi abogada”

La actriz cómica Clara Seminara se pronunció de nuevo sobre la demanda que interpuso en contra de Enrique Espejo, mejor conocido como ‘Yuca’, por acoso sexual. La artista habló una vez más sobre el tema, pero ahora arremetiendo contra Lucy Cabrera, la actual abogada del cómico.

Durante el programa de espectáculos Amor y Fuego, Clara Seminara señaló que se encuentra decepcionada de Cabrera, pues, en un inicio, le mostró apoyo respecto a la demanda que interpuso. Sin embargo, tiempo después, decidió retirarse para empezar a defender a ‘Yuca’.

“Lucy Cabrera, que es una de las abogadas, es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me defendería. Ahora, le faltó ética y terminó siendo abogada de él”, declaró la actriz desde España. Asimismo, añadió: “Fátima Segovia también apoyó a ‘Yuca’ a pesar de que también estuvo ahí. Hablamos del tema, éramos amigas, por eso tal vez le mentirá al juez”.

‘Yuca’ regresó al programa de JB

De igual manera, la artista aprovechó y se refirió al retorno de ‘Yuca’ al programa de Jorge Benavides en ATV. “No me molesta que trabaje, lo que me molesta es que se haga como que no pasó nada, que esperemos un tiempo a que se enfríe la cosa y ahora lo volvemos a contratar con bombos y platillos”, culminó la actriz.

Como se recuerda, Jorge Benavides anunció el retorno de su programa desde la señal de ATV. Además de Enrique Espejo, al elenco se suma la colombiana Lucecita Ceballos.