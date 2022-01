Bruno Pinasco, Janick Maceta y más famosos se indignan ante derrame de petróleo de Repsol

El derrame de petróleo ocasionado en la refinería La Pampilla es un accidente que no ha pasado desapercibido y nos deja como enseñanza que es algo que no debería volver a repetirse de ninguna forma; sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la problemática es la respuesta de la empresa Repsol, que hasta el momento no se considera responsable por el daño causado.

Quince trabajadores con recogedores en una de las tanta playas contaminadas es la imagen que deja el sabor amargo de lo que puede hacer una gran compañía como la mencionada líneas arriba ante su falta de acciones de contingencia. A todo esto, nadie le quita la responsabilidad a las entidades estatales que tampoco saben cómo actuar ante un suceso de tal magnitud.

Es por ello que muchos usuarios en redes sociales alzan su voz de protesta y comparten información que nadie más les da para poner su granito de arena e intentar aplacar los daños que dejan, como la muerte de cientos de animales por intoxicación de elementos químicos nocivos para ellos. Entre todos estos están los personajes reconocidos, quienes muestran su sentir e intentan tener más llegada con sus seguidores para que tomen conciencia de lo ocurrido.

A continuación te mostramos a detalle los reclamos de Janick Maceta, Johanna San Miguel, Korina Rivadeneira, Bruno Pinasco, Leslie Shaw, Cassandra Sánchez de Lamadrid y más.

Janick Maceta

La jurado de Yo soy comparte, a través de sus redes sociales, datos importantes de lo ocurrido en las playas de Lima por todo el impacto ambiental que está teniendo y traerá para el futuro. En ese sentido, usó sus historias de Instagram para compartir el hashtag Repsol hazte cargo y unirse a la protesta virtual. No obstante, no fue solo eso, sino que también etiquetó a la empresa para ver si obtenía alguna respuesta.

La exreina de belleza usa su cuenta para hacer carga montón mediático a los responsable del desastre ecológico. Foto: Janick Maceta/Instagram

La exreina de belleza pide que la empresa Repsol asuma su responsabilidad. Foto: Janick Maceta/Instagram

Johanna San Miguel

La conductora de Esto es guerra disfruta sus vacaciones al máximo antes que inicie el reality, pero no se muestra ajena a la realidad de nuestro país. Es por ello que compartió un video reflexivo en su muro de Instagram. Las imágenes están acompañadas por la leyenda: “Cuánto dolor e indignación. No cabe duda que los seres humanos somos quienes destruimos este hermoso planeta que simplemente está prestado para amarlo y cuidarlo. Qué tristeza e impotencia. Estamos de luto en el Perú. ¿Quién se hace cargo de este horror? ¿Pueden dejar de pelotearse culpas y actuar de una vez?”.

Korina Rivadeneira

La modelo venezolana radica desde hace muchos años en el Perú y día a día muestra en sus redes sociales cómo es su faceta como mamá, esposa y mujer; sin embargo, aprovecha la cabida que tiene en sus seguidores para compartir su forma de pensar frente a lo ocurrió en la refinería de La Pampilla. Es por ello que compartió una conocida historieta que se ha viralizado en internet que cuenta el resumen de lo que podría pasar si nadie actúa para aplacar el daño. Después subió la imagen de un ave muerta en la que describe: “Creo que esto es algo muy serio, si de verdad te importa el lugar donde vives y que te mantiene vivo entonces comparte para que llegue a oídos y ojos de quienes tienen que hacer algo al respecto, por el bien de todos”.

La chica reality pide apoyo a quienes tienen que hacerse cargo por el derrame de petróleo en playas limeñas. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

Bruno Pinasco

El conductor de Cinescape se suma a la lista de los famosos peruanos que están muy molestos y expresan su sentir en redes sociales para que las entidades pertinentes tomen cartas en el asunto; sin embargo, su primer mensaje no fue bien tomado por algunos usuarios, debido a que solo responsabilizaba al Gobierno y no hablaba de la empresa en cuestión. Por ello, minutos más tarde aclaró el tema y mencionó a Repsol para dar fin a la especulaciones.

Bruno Pinasco dejo por sentado que no defiente a Repsol. Foto: Bruno Pinasco/Instagram

Bruno Pinasco dejo por sentado que no defiente a Repsol. Foto: Bruno Pinasco/Instagram

Leslie Shaw

La cantante publicó unas historias en su cuenta oficial de Instagram pidiendo a sus seguidores que viven cerca al lugar de la tragedia el apoyo necesario para salvar la vida de la fauna marina. Ella declaró lo siguiente: “¡Están muriendo miles de animales por esto, ¡actúen rápido! A todas las personas que me siguen, que me están viendo, que están en Ventanilla, por favor, vayan a ayudar a limpiar la playa, vayan a ayudar a los animalitos, que todavía hay algunos que están todos embarrados de petróleo, pero que todavía siguen con vida”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid

La hija de Jessica Newton tuvo un comentario enfocado en la solución del problema y, aunque no compartió ninguna imagen del desastre ambiental en sí, dio su opinión respecto al problema colgando una foto en sus historias de Instagram donde salen las declaraciones de la jefa de comunicaciones de Repsol evadiendo su responsabilidad. En ese sentido, manifestó: “(...) En vez de estar hablando acerca de quién tuvo la culpa de que se expandiera este derrame, ¿por qué no mejor conversamos acerca de lo que harán para remediarlo? Ya está hecho. Ya cometieron un error catastrófico sin importar quién. La pregunta es: ¿Cómo empezarán a remediarlo?”.