Bruno Pinasco es criticado tras responsabilizar al Gobierno del derrame de petróleo de Repsol

Bruno Pinasco protestó a través de sus redes sociales luego de que la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, derramara casi 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ancón; sin embargo, su opinión no fue bien recibida, debido a que en vez de mostrarse en contra de la compañía responsable, que hasta el momento no hace mea culpa, lo hizo en contra del Gobierno.

En ese sentido, el conductor de Cinescape comentó en su cuenta oficial de Instagram: “El derrame de petróleo en nuestras costas de Ventanilla es espantoso, es mucho más grave de lo que nos han mostrado. Han tratado de minimizar el impacto ecológico de este hecho”.

Asimismo, Bruno Pinasco añadió: “Pero, claro, al señor que está en Palacio de Gobierno lo único que le importa es colocar a su gente en ministerios y entidades. ¿Dónde está el Gobierno? Ya debería estar todo un despliegue nacional e internacional tratando de arreglar este desastre, pero por supuesto al lápiz le importa un pepino. Doloroso ver a la gente con recogedores y escobas tratando de limpiar nuestras playas”.

El especialista en tecnología fue criticado por varios usuarios, quienes compartieron la publicación y expresaron también su postura. “Bruno Pinasco acaba de enterarse de que hay derrames de petróleo en el país solo porque ocurrió en Lima, ¿A quién culpará cuando de entere de los anteriores?”, “El tinte, la orientación y el voto no tienen que ver con que Bruno Pinasco evada la culpa de Repsol y nunca pierda la oportunidad de ver lo negativo al Gobierno”, fueron algunos de los comentarios.

El popular influencer Bruno Pinasco no ha sido el único en protestar, debido a que el desastre ecológico cada vez llega a más playas y son muchos más los daños colaterales. Lo peor de todo es que la empresa no ha dado un mensaje claro y, hasta el momento, no asume su culpa, ni pone el personal necesario para intentar resarcir los hechos.

