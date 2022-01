Britney Spears vuelve a explotar contra Jamie Lynn: “Pequeña mocosa egoísta”

La cantante Britney Spears volvió a referirse con comentarios bastante duros a su hermana menor, la actriz Jamie Lynn Spears. A pesar de que parecía que la pelea virtual entre ambas ya había llegado a su fin, y con una carta de desistimiento en el medio, las hermanas siguen contando sus verdades frente a millones de cibernautas.

Durante el último miércoles 19 de enero, Britney colgó una serie de fotos con textos en su cuenta de Instagram. Esto ocurrió después de que Jamie Lynn apareciera en el podcast Call her daddy y hablara sobre su hermana nuevamente.

¿Qué fue lo último que le dijo la artista a su hermana menor?

La intérprete de “Stronger” volvió a expresarse sobre Jamie Lynn en su Instagram. Asimismo, mencionó a su madre, Lynne Spears.

“¡Pequeña mocosa egoísta! ¡Diciendo lo raro y tonto que fue haberle comprado una casa a mamá! Estaba tan orgullosa y le dijiste a la chica de la entrevista que era simplemente raro”, escribió.

Primera parte del mensaje de la artista.

Asimismo, la artista explicó qué es lo que pasó entre su madre y su padre. Incluso llegó a revelar que su progenitora tuvo un fuerte episodio de depresión después de que la separación se hizo oficial.

Segunda parte del mensaje de la artista.

¿Qué más dijo Britney sobre su hermana?

Durante otra parte de la entrevista para el podcast, la protagonista de Zoey 101 dijo que se asustó cuando su hermana mayor agarró un cuchillo y los encerró a ambos en una habitación.

“Fue realmente aterrador y me sentí realmente insegura. Creo que es importante que diga eso porque no lo entendí, era un niña”, indicó.

Ante esta acusación, la cantante respondió: “¿Por qué esa conversación dura 20 minutos? Y lo más degradante para mí. Pero no quieres seguir hablando de eso porque no quieres herir los sentimientos de nadie… pero dejas que se quede para siempre diciendo que te sientes insegura conmigo”.

Tercera parte del mensaje de la artista.

Más adelante, la intérprete de “Overprotected” habló sobre lo que dijo Jamie Lynn acerca de su mamá y un supuesto episodio de violencia familiar. La artista defendió a su mamá y señaló que la actriz era demasiado odiosa y que merecía un castigo severo.

“Ella debería haberte azotado el trasero. La pobre mamá también lo tomó como lo hice yo al final… Ella te adoraba demasiado”, dijo.

Cuarta parte del mensaje de la artista.

Para terminar, la cantante le dijo a su hermana que su falta de empatía la afectó mucho y que mantuviera su distancia.

“¡¡Tú me dejaste fuera cuando más te necesitaba!!” Escribir en tu libro diciendo que ya no era como tu mamá… No, me lastimaste”, finalizó.