Britney Spears: Jamie Lynn responde a carta de cese y desistimiento que publicó la artista

Las hermanas Spears llevaron su discusión al plano legal. La actriz Jamie Lynn Spears ha respondido a la carta de cese y desistimiento que le envió su hermana mayor, Britney Spears. La cantante exige que ya no se le mencione para promocionar la venta del último libro de la menor de la familia.

¿Cuál fue la reacción de Jamie Lynn sobre la carta de Britney?

Previamente, se supo que el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, redactó y envió una carta de cese y desistimiento para Jamie Lynn Spears después de que ella anunciara el lanzamiento del libro de memorias. En este texto se habla sobre la cantante en repetidas ocasiones.

Según TMZ, el representante legal de Jamie Lynn habría emitido una respuesta y la habría enviado este jueves 20 de enero.

Fragmento del documento enviado por el abogado de Jamie Lynn. Foto: TMZ

En el documento, se puede ver que el abogado hizo referencia a las amenazas que Jamie Lynn y sus hijos han recibido en las redes sociales, explicando que las publicaciones de Britney provocarían el odio hacia la actriz. “No tenemos ninguna duda de que estas nuevas publicaciones intimidatorias y amenazantes en las redes sociales conducirán a amenazas de violencia similares”, escribió.

¿Qué más dice este documento?

Bryan Freedman, el abogado de Jamie Lynn, también dijo: “Fue decepcionante ver su Carta pegada en todos los medios, ya que sin duda habría beneficiado a todas las personas involucradas y a sus respectivos hijos si hubiera un foro privado para tratar de reparar cualquier agravio”

Freddman también hizo hincapié en que Mathew señaló que el libro de Jamie Lynn es “potencialmente ilegal, difamatorio, engañoso y tiene afirmaciones escandalosas”; sin embargo, ni él ni su cliente lo han leído.

“Su afirmación de que Jamie Lynn no tiene derecho a contar su historia no solo es insensible sino que no está respaldada por la ley. Jamie Lynn es miembro de la familia Spears. Tu carta ignora un hecho crítico: Jamie Lynn ha sufrido sus propias experiencias y su propio trauma”, afirmó.

Primera parte de la respuesta de Jamie Lynn Spears. Foto: TMZ

El representante se enfocó también en cómo se está atropellando la voz propia de Jamie Lynn: “Como usted y su cliente saben muy bien, Jamie Lynn creció en una familia en la que la silenciaban constantemente y nunca le permitían tener una voz. Enviar una Carta intentando restringir su derecho y capacidad de decir la verdad, solo vuelve a traumatizar la misma herida central que ha sufrido toda su vida”.

De igual forma, Freedman informó que Jamie Lynn quiere “ayudar y apoyar a su hermana de la misma manera que Britney la apoyó cuando era más joven”.

El abogado también dijo que Jamie Lynn desea que no hayan más publicaciones en las redes sociales sobre ella ni “cartas incendiarias enviadas a los medios”.

“Más allá de decir la verdad y negar las acusaciones en su contra, como madre, Jamie Lynn necesita proteger a sus hijos y no puede seguir siendo objeto de amenazas de muerte y otras publicaciones que insinúan violencia física contra ella y su familia. Jamie Lynn apoya a Britney y como siempre, espera poder obtener la curación, la paz y la libertad que merece”, finalizó.