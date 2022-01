Britney Spears: estas son las revelaciones más sorprendentes que hizo su hermana en su libro

La disputa entre Britney Spears y su hermana menor, Jamie Lynn Spears, continúa. El 18 de enero, la exestrella de Nickelodeon publicó sus memorias, un libro titulado Things I should have said (Cosas que debería haber dicho). En este detalló cómo era la difícil relación con la ‘Princesa del pop’.

“Éramos una familia sumamente cercana, separados por dinero, verdades distorsionadas y problemas personales que se mantuvieron en secreto”, escribió la protagonista de Zoey 101.

El libro salió a la venta luego de que las hermanas tuvieran un enfrentamiento. Britney usó sus redes sociales para criticar lo que Jamie Lynn contó durante su entrevista con ABC News. Lo más sorprendente fue que, según la actriz, su hermana la encerró en un cuarto, estando armada con un cuchillo. La mayor recurrió a su cuenta de Twitter para negar las declaraciones de Jamie Lynn, quien según ella “llegó a nuevos niveles de bajeza”.

Jaimie Lynn en relación a la tutela de Britney Spears

En 2008, cuando Britney fue puesta bajo tutela, su hermana tenía tan solo dieciséis años y estaba embarazada. “Sabía que las cosas eran difíciles para Britney, pero estaba envuelta en mi propia vida”, escribe Jamie Lynn. “En ese momento la apoyé siendo leal a ella, escuchándola y protegiéndola de cualquier manera que pudiera”.

“Tal vez debería haber hecho más cuando vivía en California, pero nuevamente, era una niña. Britney era la adulta y me había prometido que estaría bien”, agregó la actriz, quien ahora tiene 30 años.

Años después, Jamie Lynn se vería más involucrada cuando su hermana le pidió que haga el rol de “fideicomisaria de sus dos hijos” si es que ella no podía hacerse responsable. La actriz rechazó la responsabilidad, pues quería “permanecer imparcial y simplemente ser una hermana y una tía. Nunca he participado en la tutela como el representante personal de mi hermana o su tutor financiero”.

Jamie Lynn concluyó más tarde: “Si soy culpable de algo, es de permitir que la situación continúe al no levantar la voz antes, a inicios de su carrera. A menudo me pregunto, si lo hubiera hecho, ¿habría habido alguna diferencia?”.

El crudo testimonio de Britney Spears

En junio de 2021, la cantante se pronunció furiosa sobre su tutela. En una audiencia reveló que considera que su familia “debería estar en la cárcel” , y que su padre la había traumatizado. Su hermana menor vio la intervención y luego relató en su libro que el testimonio la pusieron a ella y sus parientes “en riesgo”.

“En ningún momento mi hermana levantó reveló qué o quién es realmente responsable de sus dificultades”, escribió Jamie Lynn. Reclamó también que Britney no habló de sí misma cuando declaró sobre su familia. “Me di cuenta de que hasta que no quiera ayuda, nada de lo que diga influirá en la forma en que se ve a sí misma o su situación”, escribió la actriz.

“Continué protegiéndola hasta hace poco, cuando decidió que no necesitaba protección y me arrojó a los proverbiales lobos de los medios”, agregó, diciendo también que lamenta que, debido a su estado actual, su hermana no pueda apoyarla.

La relación de las hermanas Spears

“Cuando las cámaras se alejen y todos hayan pasado al siguiente titular, seguiré estando aquí para mi hermana, sin importar lo que se diga o se haga entre nosotras”, prometió la menor de las Spears. Actualmente, ella y su hermana tienen una mala relación, especialmente luego de las declaraciones de Britney en redes sociales.

La actriz describió a su hermana como una “segunda madre”. Debido a su diferencia de edad (9 años), Britney ayudó mucho a su madre cuando Jamie Lynn era bebé. Además, la persuadió a involucrarse con el mundo televisivo.

“Más allá del apoyo y la adoración, Britney era simplemente una hermana maravillosa”, declaró Jamie Lynn. “No soy solo yo rindiendo homenaje a una leyenda viviente. Durante muchos años, ella fue buena manteniendo su persona pública fuera de nuestra hermandad”.

Sin embargo, también reconoció que la fama de Britney afectó su relación familiar. “Lo demandante, y el hecho de que mis padres se centraran en ella me hicieron sentir si no insignificante, al menos intrascendente durante años”. Explicó que sus padres le decían que debían mantener a su hermana “feliz y productiva”.

En referencia a esto, Jamie Lynn contó el incidente que, para ella, fue el punto de quiebre. Ocurrió durante el periodo de cuarentena por la COVID-19, cuando toda la familia vivía junta. Según ella, Britney la atacó verbalmente mientras cargaba a Ivey, su hija de 15 meses.

“A pesar de mis mejores esfuerzos, Britney continuó atacándonos y Maddie (su hija mayor) tuvo que interponerse entre nosotras para proteger a su hermana pequeña”. Tras ello, Lynne Spears, madre de las artistas, le suplicaría a Jamie Lynn que no moleste a Britney.

“No podía creer que me estuviera pidiendo que dejara de lado mis sentimientos y los de mis hijas para, una vez más, calmar a mi hermana”, escribió. Agregó que sintió la necesidad de alejarse después de ese incidente.

“Mi relación con Britney y nuestras dificultades no tienen nada que ver con la tutela, sino con los límites que establecí para mantener mi bienestar y el de mi familia inmediata”.

La respuesta de Britney

La cantante de “Circus” le envió una carta de desistimiento a su hermana. Su abogado, Matthew Rosengart, explicó que Britney no ha leído el libro ni tiene intenciones de hacerlo, y que está asombrada porque Jamie Lynn la esté “explotando para una ganancia monetaria”.

“Escribimos con cierta vacilación porque lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre su libro, lanzado en un momento inoportuno, y sus afirmaciones engañosas o escandalosas sobre ella” , se lee en el documento.