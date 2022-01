Brian May de Queen debutará como actor en programa de televisión

El icónico guitarrista de Queen, Brian May, vuelve a ser el centro de atención en redes sociales después de anunciar que será parte de un programa infantil de CBBC. El músico se presentará por primera vez en televisión en un show que busca luchar contra el bullying en los niños. Esto habría sido lo único que habría motivado al artista para participar.

¿Qué se sabe sobre esta colaboración del artista?

Brian May aparecerá en el próximo episodio de la serie Andy And The Band, una propuesta infantil de la plataforma CBBC.

Según May, ya se le había avisado sobre la oportunidad de protagonizar el show de televisión infantil como el Padrino del Rock, aunque la rechazó en primera instancia. No obstante, después de leer el guion, se sintió motivado a hacerlo.

“Fue muy conmovedor porque es una gran historia, es una mirada encantadora a lo que les sucede a los niños y cómo pierden su confianza y qué se puede hacer”. En el episodio, May actuará junto a The Odd Socks. “Es una buena canción, no la escribí yo, yo sí aporté. Soy una persona que no puede evitar meter el remo, así que colaboramos en eso”, dijo May para la agencia de noticias PA.

El programa de CBBC compartió la noticia en sus redes sociales. Foto: Twitter Andy & The Odd Socks

¿Qué más dijo Brian May sobre su presentación en televisión?

Según el artista, este episodio está dirigido a los niños que “se sienten que son marginados. Es una campaña antiacoso integrada en lo que hacen, lo que creo que es maravilloso. Debe dar confianza a tantos niños que han perdido la fe porque se les considera algo diferente, un poco raro, y son acosados”.

May también aprovechó la ocasión para aplaudir esta propuesta de The Odd Socks y cómo abordan el tema de la marginación y el bullying en los más pequeños: “Estas cosas son muy serias, ahora tengo nietos y sé, una vez más, lo que sucede en las escuelas, y es muy fácil que un niño sea marginado”, dijo.

Finalmente, habló de las consecuencias de no combatir el acoso: “No te das cuenta del daño que eso puede causarles a los niños. Así que son los adultos los que necesitan ser educados, no solo los niños. Todos los adultos a los que les he mostrado se han emocionado mucho, algunos han llorado, lo cual es genial”.

El músico inglés se mostró feliz por la colaboración. Foto: Instagram Brian May

El artista también compartió la buena noticia con sus seguidores de las redes sociales, quienes le hicieron llegar sus buenos deseos.