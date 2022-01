Andrea San Martín cuenta anécdota que vivió para ver a Gian Marco: “Terminé llorando”

Andrea San Martín parece hacer oídos sordos a lo que su expareja Juan Víctor Sánchez haga legalmente para poder acercarse la hija de ambos y se muestra feliz en redes sociales compartiendo su día a día. En ese sentido, contó la divertida historia de su fanatismo adolescente por Gian Marco Zignago.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality dijo: “Me encanta Gian Marco. Toda mi vida me encantó. Me moría por él. Algún día les contaré la historia de cómo acabé llorando atrás de la Estación de Barranco pidiendo por favor que regalen otra entrada porque quería ir a verlo al día siguiente de haberlo visto y me dejaron entrar”.

Andrea San Martín se grabó mientras estaba manejando en su auto y escuchaba la canción “Te mentiría” de nuestro compositor peruano. Al tiempo que contaba su anécdota, la modelo posteó una imagen inédita de ella y el artista besándola en el cachete.

Juan Víctor Sánchez se reunió con congresista para pedir tenencia compartida

El día de hoy, jueves 20 de enero, el expiloto de autos Juan Víctor Sánchez se reunió con el congresista Alejandro Aguinaga para conversar sobre le proyecto de ley que ampararía la tenencia compartida en el caso de los hijos que tengan padres separados.

Juan Víctor y Andrea San Martín mantienen una dura batalla legal por la tenencia de su hija. Foto: Instagram

Como se sabe, el empresario no puede ver a su hija como lo hacía hasta el año pasado por las medidas de protección que ha puesto la madre de su pequeña, Andrea San Martín, debido a los problemas legales que tienen.

Andrea San Martín celebró el cumpleaños de su mascota

La empresaria Andrea San Martín salió de la conducción del programa La banda del Chino luego de los problemas mediáticos con su expareja Juan Víctor Sánchez, pero eso no ha afectado sus ingresos.

Por ello, decidió festejar a lo grande los cuatro años de su mascota Valentina, una perra de la raza puddle. Así lo dio a conocer a detalle en su cuenta de Instagram, donde celebró en compañía de su familia más cercana.