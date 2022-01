‘Yuca’ se quiebra al responder las críticas de Clara Seminara: “Me siento mortificado”

La última edición de JB en ATV generó la sorpresa de sus televidentes tras el regreso de Enrique Espejo, popularmente conocido como ‘Yuca’. El cómico volvió a las pantallas de televisión luego de estar varios meses alejado para formar parte del sketch que parodió la batalla legal entre César Acuña y el periodista Christopher Acosta.

Esta inesperada vuelta generó que Clara Seminara critique duramente no solo al comediante, sino también al propio Jorge Benavides. La modelo se mostró mortificada, ya que en 2019 denunció a Espejo por tocamientos indebidos, justamente dentro del espacio humorístico.

‘Yuca’ se pronuncia tras las críticas de Clara Seminara

El último martes, Amor y Fuego presentó una entrevista con el actor cómico a propósito de las recientes palabras de su excompañera. ‘Yuca’ se mostró bastante golpeado al afirmar que cada vez que vuelva a trabajar deberá soportar las acusaciones, según él, sin ningún fundamento.

“Hizo lo que hizo sin pruebas, sin nada, le dieron toda la libertad del mundo para diga y haga todo lo que creía conveniente conmigo. Cada vez que yo salgo a trabajar, sale. Toda la vida he sido un hombre correcto, tengo hijas mujeres. Yo admiro, amo a las mujeres, estoy bastante mortificado, o sea yo no puedo trabajar”, inició.

‘Yuca’ se quiebra y asegura sentirse mortificado con la situación

Mientras la conversación avanzaba, Enrique Espejo no pudo controlar las lágrimas al señalar que se encuentra mortificado. El comediante también reveló que necesita seguir trabajando debido a que la pandemia lo golpeó económicamente.

“Dios me dio ese don para poder llegar a mi público, yo me sentí contento y feliz, pero ahora me siento triste porque no sé hasta dónde va a llegar. Me siento bastante mortificado porque estoy pasando momentos difíciles, como todos por la pandemia, o sea yo no voy a trabajar nunca”, añadió.